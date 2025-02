video suggerito

Medvedev vince e polemizza: "A cosa serve la telecamera da 60mila euro sul campo?" Daniil Medvedev dopo essersi qualificato per i quarti dell'ATP 500 di Dubai ha spiegato come si risponde a servizi potentissimi ed è tornato a parlare della mega multa subita per la distruzione di una telecamera.

A cura di Alessio Morra

Daniil Medvedev sembra tornato sulla buona strada. A Dubai si è qualificato per i quarti di finale battendo con un periodico 6-4 il francese Mpetshi Perricard. Un risultato tutt'altro che scontato. Una grande prestazione quella del russo che dopo la partita in modo disarmante ha spiegato come si risponde a servizi potentissimi, e successivamente è tornato sulla mega multa presa agli Australian Open per aver distrutto una telecamera sul campo centrale.

Medvedev spiega come si risponde a un servizio potentissimo

Mpethsi Perricard è un giovane in grande crescita che ha nel servizio la sua arma principale. Il francese è un bombardiere, e fa sempre paura. Medvedev lo ha neutralizzato e dopo la partita, sul campo di Dubai, ha spiegato in modo semplicissimo come si risponde a chi tira il servizio in modo potentissimo: "È molto più difficile rispondere a un servizio a 230 chilometri orari che a 190. Ma quando è a 190, hai poco tempo per pensare ‘cosa faccio?' Mentre a 230 non hai proprio il tempo, quindi è pura questione di riflessi. E questo a volte rende la vita ancora più facile. Bisogna solo cercare di fare del proprio meglio e oggi ci sono riuscito piuttosto bene". Istinto puro e tanta esperienza per il russo, che in fin dei conti, piaccia o no, è un genio.

Medvedev e la multa per la telecamera rotta agli Australian Open

In conferenza stampa, con un gran sorriso, l'ex numero 1 del mondo, ha risposto a una domanda sulla carta scomoda. Qualcuno gli ha chiesto delle mega multa da 76 mila dollari, 66 mila di quelli li aveva beccati per aver distrutto la telecamera posta sulla rete del campo centrale, la Rod Laver Arena, durante uno scatto d'ira. Medvedev venne inquadrato lateralmente mentre colpiva rete e telecamera, ma non in modo frontale. E ricordando quello con il sorriso ha detto: "Cosa ci fa lì questa telecamera da 60.000 dollari, se non riesce a mostrare se ha toccato la rete o no? Grazie!".

