Medvedev perde a Toronto e scappa subito negli spogliatoi: sul campo lascia la sua borsa

Daniil Medvedev è stato eliminato al terzo turno del torneo 1000 di Toronto. Il giocatore russo è stato battuto in tre set da Popyrin. Chiuso il match Medvedev è scappato via.

Daniil Medvedev è fuori anche dal torneo di Toronto. Il russo aveva una ghiotta occasione in Canada, ma non è riuscito a sfruttarla. L'ex numero 1 è stato battuto in tre set da Alexei Popyrin, giocatore ostico che è soprattutto il campione in carica. Ha perso ancora sul filo, dopo aver vinto il primo set. Durante l'incontro non è andato in escandescenza, ma ha mostrato lampi del Medvedev ‘distratto', e quando è finita la partita dopo aver salutato l'avversario ha preso e se n'è andato, lasciando le sue cose sul campo. Una scena anomala che non è passata inosservata.

Medvedev perde e dimentica la borsa sul campo a Toronto

Non vince un torneo da due anni, la classifica continua a calare. Un torneo 1000 senza Sinner, Alcaraz e Djokovic era un'opportunità reale. E invece, è svanito tutto al terzo turno. Medvedev cede in tre set a Popyrin, impostosi con il punteggio di 5-7 6-4 6-4. Break subito in apertura di terzo set, due palle break consecutivi non sfruttate e addio Open del Canada. Popyrin si guadagna gli ottavi contro Rune, altro tennista che potenzialmente ha una grande opportunità. L'australiano avanza, il russo è fuori.

Quando è terminato l'incontrato, oltre la mezzanotte locale, Medvedev invece di prendere il suo bagaglio e portarlo con sé negli spogliatoi lo ha lasciato sul campo. Perché lo ha fatto lo sa solo lui, difficile però pensare a una dimenticanza. Più facile immaginare che volesse lasciare il campo al più presto. Quasi una fuga quella del russo, che quatto quatto è andato via, è tornato negli spogliatoi dove ha pensato al suo lungo periodo complicato, che spera di sblocchi tra Cincinnati e gli US Open, dove ha dolci ricordi.

Musetti eliminato al torneo 1000 di Toronto

Il torneo di Toronto è un terreno di caccia gigantesco per tutti coloro che sono ancora in tabellone. La mancanza dei big offre una chance grossa soprattutto a Zverev, Fritz e Shelton, le principali teste di serie ancora in tabellone. Musetti è stato eliminato da Michelsen, e come Medvedev ha mancato una grande occasione. L'Italia ha ancora in corsa Sonego (che sfida Rublev) e Cobolli (chiamato all'incontro con Shelton).