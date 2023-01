Medvedev fa la sceneggiata, Djokovic non si accorge di nulla: lo sfottò è malizioso In occasione della semifinale di Adelaide Medvedev ha preso in giro Djokovic, simulando un infortunio. Nole non si è accorto di nulla.

A cura di Marco Beltrami

Quando Novak Djokovic e Daniil Medvedev s'incontrano, le emozioni sono sempre dietro l'angolo. L'ultimo incrocio è stato vibrante e intenso, e ad avere la meglio è stato il serbo che in due set, con il punteggio di 6-3,6-4, ha superato il russo conquistando così la finale dell'ATP 250 di Adelaide. L'ex numero 1 del mondo, attualmente sul 5° gradino del ranking, sembra già caldo per gli Australian Open dove sarà uno dei sicuri protagonisti. C'è stata però un po' di apprensione per le sue condizioni fisiche. L'unico a non essere rimasto particolarmente impressionato, è stato proprio il suo avversario.

Nole si è dimostrato particolarmente entusiasta del successo ottenuto oggi, perché oltre a superare l'avversario ha dovuto fare i conti anche con un piccolo infortunio. Nel corso del primo parziale quando il discorso aveva preso una piega a lui favorevole, Djokovic ha accusato un fastidio di tipo muscolare alla gamba sinistra. Con l'ok del giudice di sedia, il campione ha avuto la possibilità di ricorrere alle cure del fisioterapista, abbandonando il campo per un time-out medico.

Dopo il trattamento speciale, il tennista è rientrato con una fasciatura all'altezza della coscia. Così ha potuto proseguire il match, andando fino in fondo e chiudendo poi il discorso contro Medvedev per la nona vittoria su quattordici sfide complessive che gli permetterà di incrociare in finale Korda, per provare a centrare il primo titolo ATP della stagione. "Se fosse stato qualcosa di grave non avrei continuato", ha dichiarato Novak Djokovic parlando delle sue condizioni nel post-partita.

Nel frattempo però non è sfuggito quando accaduto nella fase finale della sfida tra Djokovic e Medvedev, con un particolare atteggiamento del tennista russo. Ad un certo punto infatti, dopo un errore condizionato da una giocata del suo avversario, il numero 7 della classifica ATP Ha iniziato a toccarsi la parte posteriore della coscia, con un ghigno sul viso, quasi zoppicano. La sensazione è stata subito che quella del russo non fosse una reazione ad un possibile infortunio, ma un riferimento a quanto accaduto all'avversario.

Una sorta di sfottò, come se non credesse particolarmente ai reali problemi fisici di Nole. A prescindere da tutto, in tanti hanno criticato Medvedev per un comportamento definito di pessimo gusto e malizioso. Chissà cosa penserà del tutto Djokovic, che in campo non si è accorto di nulla e dopo la fine delle ostilità ha salutato calorosamente l'avversario, condividendo anche l'immagine del saluto tra i due.