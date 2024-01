Mannarino si prende a racchettate in testa nella partita contro Sonego: lo scatto d’ira finisce male Nella United Cup Mannarino si è colpito ripetutamente con il manico della racchetta nella partita contro Sonego valida per Francia-Italia. Il giocatore transalpino si è ferito, e ha perso sangue senza fortunatamente conseguenze gravi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Adrien Mannarino ha regalato un dispiacere all'Italia del tennis nella United Cup battendo in due set Lorenzo Sonego. Il suo successo, seguito poi da quello della connazionale Garcia su Paolini, ha permesso alla Francia di qualificarsi ai quarti del torneo a squadre miste, eliminando gli azzurri. Quello del tennista transalpino non è stato certo un match facile, come confermato anche da un momento di frustrazione finito male, con una ferita sulla fronte.

Non è certo la prima volta in cui si assiste ad un momento di frustrazione culminato nell'autolesionismo da parte di un giocatore, anche se senza dubbio quello di Mannarino è destinato a rientrare già tra i più curiosi del 2024. Dopo aver vinto il primo set, il 35 non era partito benissimo nel secondo parziale come confermato dalla situazione di 0-30 nel primo servizio a disposizione. Una situazione che ha fatto arrabbiare l'atleta francese che ha iniziato a sfogarsi contro se stesso, a suon di racchettate. Dopo aver girato infatti l'attrezzo, Mannarino si è ripetutamente colpito sulla fronte con la parte bassa del manico.

Un modo a dir poco particolare per darsi una sorta di sveglia quello del giocatore che ha poi vinto la partita, seguito da un cenno del no con il capo. Lo scatto d'ira però ha prodotto alcune conseguenze immediate, visto che sulla fronte di Mannarino è comparso del sangue. I colpi hanno causato una ferita che non è sfuggita alle telecamere e ha subito conquistato l'attenzione, lasciando anche increduli i telecronisti. Robbie Koenig, commentatore ufficiale della United Cup, non si è spiegato la reazione folle di Mannarino: "È letteralmente uno dei primi errori non forzati che ha commesso, aveva il controllo completo, e ora succede questo".

Niente di grave ovviamente, ma un taglio tra l’altro a forma di croce esattamente al centro della fronte. Sia il giocatore che il suo team hanno preso tutto con filosofia: se il capitano non giocatore della Francia Roger-Vasselin ha chiesto ad Adrien se avesse bisogno di un time-out medico (così è stato), le telecamere hanno immortalato anche la reazione di Caroline Garcia negli spogliatoi. La tennista francese che si stava riscaldando per la sfida successiva contro Paolini (poi vinta), si è messa a ridere di fronte al curioso infortunio del suo connazionale. Mannarino comunque ha potuto tranquillamente portare a termine, e anche con successo, il suo match con il piccolo segno dell'accaduto ben visibile.

L’episodio di Mannarino, che è riuscito comunque a “riprendersi” e vincere la sua partita, non è di certo una novità nel tennis. Il precedente più celebre è quello del russo Mikhail Youzhny, 16 anni fa a Miami. Il giocatore in preda ad un vero e proprio raptus nella partita contro Almagro, dopo una serie di racchetiate in testa con il piatto corde iniziò a perdere molto sangue. Una scena che è rimaste nell’immaginario collettivo come uno dei momenti splatter più clamorosi della storia di questo sport.