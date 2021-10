Lo show questa volta non basta a Tiafoe: Zverev trionfa a Vienna Francis Tiafoe è stato battuto da Alexande Zverev nella finale del torneo Atp 500 di Vienna. Questa volta al giocatore americano non è riuscita la “tattica” di portare dalla sua parte il pubblico, con una sorta di show in campo, come accaduto contro Sinner. Il tedesco ha fatto valere la sua maggiore esperienza.

A cura di Marco Beltrami

Questa volta per Francis Tiafoe non c'è stato nulla da fare. Il tennista americano che in semifinale era riuscito ad imporsi in rimonta su Jannik Sinner, in un match che ha fatto molto discutere, non è riuscito a compiere l'impresa contro il favorito Zverev che ha trionfato in due set con il risultato di 7-5, 6-4 nella finale del torneo Atp di Vienna. Anche in questa sfida, il giocatore statunitense ha provato a portare il pubblico dalla sua parte, ma il tedesco non si è lasciato destabilizzare portando a casa il titolo.

Alexander Zverev non ha fatto mai una piega nel corso della finale contro Tiafoe. Sempre sul pezzo la seconda testa di serie del tabellone, ha archiviato la pratica in due set, dimostrandosi più freddo nei momenti cruciali del match. Niente da fare dunque per l'americano che aveva fatto molto discutere nella giornata di ieri per la semifinale vinta in rimonta contro Sinner. Quest'ultimo in totale controllo della partita in vantaggio di un set, e sul 5-3 nel secondo parziale, era stato destabilizzato dallo show di Tiafoe che poi nel post-partita ha ammesso di aver cercato di portare dalla sua parte il pubblico, proprio per interrompere il ritmo dell'italiano. Jannik, pur essendo amico dell'avversario, ha sottolineato il suo essersi spinto oltre, con una "mancanza di rispetto".

Zverev che probabilmente ha guardato la sfida, non si è lasciato abbindolare dalla tattica dell'avversario. Oltre ai soliti siparietti, ad incitare il pubblico, Tiafoe ha provato anche con alcune giocate ad infiammare la folla, come quando ha costretto l'avversario a rincorrere per tre volte di fila, uno schema palla corta-pallonetto. Niente da fare però oggi per lui, contro un tennista molto cresciuto e con un bagaglio d'esperienza fisiologicamente superiore a quello di Sinner. Quest'ultimo sicuramente, avrà imparato la lezione.