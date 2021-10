Sinner a tratti devastante, Tiafoe lo ‘minaccia’ e raggiunge l’obiettivo: “Ora lo picchia” Francis Tiafoe si è reso protagonista di uno show contro Jannik Sinner, quando l’azzurro nella prima parte della semifinale di Vienna sembrava letteralmente ingiocabile. Il tennista americano ha addirittura “minacciato” per gioco l’avversario che probabilmente è calato dal punto di vista dell’attenzione arrendendosi al terzo set.

A cura di Marco Beltrami

Sinner a tratti si è rivelato "ingiocabile" nella prima parte della semifinale del torneo ATP di Vienna. Ne sa qualcosa Tiafoe che ha dovuto fare i conti nel primo e nel secondo set, almeno fino alla sua eccezionale rimonta, con uno Jannik devastante. Un bagaglio di colpi notevoli quello dell'azzurro che ha fatto "ammattire" lo statunitense. Quest'ultimo si è lasciato andare ad un vero e proprio show, che probabilmente ha anche destabilizzato l'avversario che ha "abbassato" la guardia. È arrivata così per lui una sconfitta quasi incredibile per come si erano messe le cose in avvio.

Vincenti a ripetizione, anche dopo veri e propri scambi durissimi, prodezze balistiche e tocchi deliziosi. Quello visto nel primo set e fino al 5-2 del secondo, è stato un Sinner straripante, sulla scia di quello dei match precedenti. Una conferma della crescita del talento italiano che ha dimostrato di trovarsi assolutamente a suo agio sul cemento indoor. Ad un certo punto, la rabbia e la frustrazione di Tiafoe si sono trasformate in reazioni sorridenti e siparietti. Prima in occasione di un tentativo di recupero è finito fuori dal campo, abbracciando una signora presente nel pubblico e un ragazzo tra le risate e gli applausi di tutti i presenti.

Poi ecco che l'americano si è reso protagonista di un altro show. Di fronte ad un passante eccezionale di Sinner tirato con il rovescio in equilibrio precario, Tiafoe a rete ha ‘minacciato' l'italiano, facendo finta di volergli lanciare la racchetta. Una reazione plateale, come a dire "stai esagerando adesso". Sinner dal canto suo ha preso il tutto con il sorriso, anche alla luce del buon rapporto che lega i due. Anche i telecronisti Sky si sono lasciati andare ad una risata, con Elena Pero che ha urlato simpaticamente "Lo picchia, lo picchia, lo minaccia".

Leggi anche Sinner perde con Fritz a Indian Wells, ora la corsa alle ATP Finals è complicatissima

Non contento poco dopo, Tiafoe si è sdraiato a terra, quasi esausto per l'incapacità di trovare contromisure ad un Sinner straripante. Una serie di atteggiamenti che probabilmente alla lunga hanno contribuito alla lunga a far calare l'attenzione di Sinner, che dall'essere in totale controllo del match, in vantaggio di un set e sul 5-2 nel secondo, si è ritrovato ad incassare la rimonta dello statunitense che ha portato la sfida al terzo parziale. E qui Tiafoe ha sfruttato l'entusiasmo del quasi incredibile recupero, per guadagnare la finale. Sinner sicuramente potrà imparare tanto da questo ko.