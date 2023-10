L’intervista di Swiatek finisce male, pauroso scherzo per Halloween: sorpresa dietro la maschera In occasione di Halloween curioso scherzo architettato nei confronti della tennista Iga Swiatek durante le Finals. Sorpresona finale.

A cura di Marco Beltrami

Le WTA Finals non sono iniziate sotto i migliori auspici. Tante le polemiche da parte delle tenniste e degli addetti ai lavori per le condizioni dei campi e degli impianti di Cancun dove si sta tenendo il prestigioso appuntamento. Insomma musi lunghi, polemiche e sfoghi da parte delle migliori tenniste al mondo. Tutto sommato però c'è stato anche spazio per alcuni sorrisi.

Si gioca anche ad Halloween in Messico, e le giocatrici stanno cercando di alleggerire la tensione confermando anche gli ottimi rapporti tra di loro. Un esempio? Iga Swiatek tanto impeccabile in termini di atteggiamento in campo quanto pronta a scherzare fuori, è stata presa di mira per uno scherzo molto particolare, diventato attuale nelle ultime ore. La giocatrice polacca è stata la protagonista di una curiosa intervista e mentre parlava non poteva immaginare cosa accadeva alle sue spalle.

Dal buio sullo sfondo ecco spuntare una maschera. Una persona vestita di nero, con tanto di cappuccio, ha fatto capolino silenziosamente avvicinandosi a Swiatek. Arrivato nei suoi paraggi ecco che si è palesata per cercare di spaventarla: missione compiuta a giudicare dalla reazione della ex numero uno al mondo che è saltata letteralmente dalla sedia terrorizzata. Mentre la vittima dello scherzo fuggiva nei pressi della telecamera, la protagonista si è tolta la maschera.

Chi si celava dietro il teschio? La tunisina Ons Jabeur che ha esultato come se avesse vinto un match con tanto di braccia al cielo, per aver raggiunto l'obiettivo. La giocatrice africana, tra le più amate del circuito, ha poi sorriso con la collega su quanto accaduto. Insomma è stata allo scherzo Iga che ha riconosciuto i meriti della stimata avversaria. Come se non bastasse poi sui social Swiatek ha condiviso il video dello scherzo con una didascalia emblematica: "Non provarci oggi Ons per favore". Un riferimento all'incontro tra le due in programma nelle Finals, con la speranza che Jabeur non faccia uno scherzetto in campo alla sua amica-avversaria.