L’ex allenatore di Sabalenka: “Per lei una Porsche non è una grossa spesa. E avrà avuto lo sconto”

Aryna Sabalenka lo scorso aprile perse la finale di Stoccarda e non riuscì a prendersi la Porsche messa in palio, pochi giorni dopo decise di acquistarne una. Tursunov, suo ex allenatore, ha commentato: “Per lei non è una spesa significativa”.

Aryna Sabalenka è la numero 1 del tennis femminile. La bielorussa è nettamente davanti a tutte, oltre dodici mila conquistati negli ultimi dodicimila, più di settemila nel 2025. Sette finali raggiunte in stagione, ma sul più bello spesso si è spenta: è successo in finale agli Australian Open e al Roland Garros e nelle semifinali di Wimbledon. Sabalenka ha perduto quattro finali nel 2025, compresa quella di Stoccarda. Se la vinceva avrebbe avuto in dono pure una fiammante Porsche. Per consolarsi disse che ne avrebbe comprata una. Il suo ex allenatore Tursunov ha detto di non essere sorpreso della decisione della sua ex allieva: "Non è una spesa significativa e credo abbia ricevuto pure uno sconto".

Sabalenka e la Porsche acquistata dopo la finale persa

Il torneo di Stoccarda è un appuntamento classico per il circuito femminile, nel mese di aprile, si gioca su terra indoor. Sabalenka si è qualificata per la finale il giorno di Pasqua e subito dopo aver vinto ha spiegato che voleva vincere quel torneo pure per avere la Porsche, che lo sponsor mette in palio e finisce a chi vince il titolo. Il giorno seguente perde la finale con Ostapenko e dopo fa sapere che se ne sarebbe comprata una per consolarsi: "Me la posso permettere, ne ordinerò una". E lo sfizio se l'è tolto, pochi giorni dopo.

Il commento di Tursunov: "Magari è un acquisto congiunto con il fidanzato"

Interpellato sulla questione, Dmitri Tursunov, ex tennista russo di livello, che è stato allenatore di Sabalenka in passato, al sito russo Championnat ha detto: "Aryna è una ragazza emotiva. La Porsche? Se avesse comprato uno yacht da 8 milioni di dollari avrei detto si ha fatto i capricci. Ma una Porsche per lei non è una spesa significativa. Sono sicuro che abbia persino ottenuto uno sconto. Inoltre il suo fidanzato è un pilota automobilistico. Potrebbero anche aver fatto un acquisto congiunto".

Sabelenka è sempre sotto i riflettori, che vinca o perda. Stavolta ci finisce per una vecchia storia e per via delle parole del suo vecchio allenatore, Tursunov (numero 20 ATP un po' di anni fa). La numero 1 della classifica mondiale non sarà in campo nel torneo 1000 di Montreal, rinuncia ufficialmente a causa di stanchezza: ha giocato tantissimo. Tornerà per il torneo di Cincinnati, a metà agosto, poi gli US Open, Slam che ha già vinto e che vorrebbe a riprendersi.