L’ATP fa un regalo ai tennisti più ricchi: sei tennisti si divideranno un bonus pazzesco

A cura di Alessio Morra

Nel tennis Robin Hood non esiste. L'ATP ha stabilito per il 2025 un ulteriore bonus per i giocatori più forti, che già guadagnano tanto. Il bonus relativo ai tornei 1000, già mastodontico, resta immutato, aumenta e non di poco quello relativo ai tornei ATP 500 con i sei giocatori che avranno ottenuto più punti che andranno a dividersi la bellezza di oltre tre milioni di euro, che si aggiungono agli oltre venti milioni di Bonus Pool per i tornei 1000.

Bonus mostruoso per i tornei 1000

L'ATP ha pubblicato il Rulebook (libro delle regole) che viene aggiornato di anno in anno e vede in questa edizione 2025 delle novità sostanziali. La principale novità riguarda i Bonus Pool, che sono in poche parole dei premi aggiuntivi che sono assegnati ai tennisti che hanno raggiunto il maggior numero di punti in due tipologie di tornei: i 1000 e gli ATP 500. Il bonus relativo ai tornei 1000 resta immutato ed è di 20,5 milioni di dollari. Non è ancora chiaro però come tutto questo fiume di denaro verrà diviso. Cambia invece in meglio la vita dei tennisti che giocano i tornei ATP 500, tornei che dal 2025 saranno complessivamente sedici.

Un milione di dollari per chi ottiene più punti nei tornei 500

Il Bonus Pool per i tornei 500 è stato più che raddoppiato e passa da 1,34 milioni di dollari a 3 milioni che verrà suddiviso tra i sei giocatori che avranno ottenuto il maggior numero dei punti nei tornei di questa categoria. Sei tennisti si spartiranno una cifra notevole: un milione netto per il primo, poi mezzo milione per il secondo, e a scalare duecentocinquantamila, duecentomila, centomila e cinquantamila.

I tornei ATP 500 sono: Rotterdam, Rio de Janiero, Doha, Dallas, Dubai, Acapulco, Barcellona, Monaco, Amburgo, Queen's, Halle, Washington, Pechino, Tokyo, Vienna e Basilea. Tutti i tennisti posizionati nelle prime 30 posizioni della classifica dovranno disputarne almeno cinque. Sinner ha garantito la sua presenza a Rotterdam, Doha e Monaco di Baviera, e giocherà con ogni probabilità anche Halle e Pechino.