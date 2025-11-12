L’ATP dà a Jannik Sinner un premio metafisico, non c’entra con la realtà tangibile: “Io?”

Jannik Sinner è rimasto interdetto quando l’ATP gli ha consegnato il premio ‘most aura’ 2025: “Io?”, ha risposto imbarazzato.

Jannik Sinner resta interdetto di fronte al premio datogli dall'ATP a Torino, davvero non sa cosa dire: non è un riconoscimento per il suo tennis di livello altissimo, bensì per qualcosa di metafisico, ovvero che trascende il mondo empirico, la realtà tangibile. "You got the most aura", gli dicono, intendendo che gli è stato assegnato il premio come tennista che ha "l'aura maggiore" di tutti. Sinner vince dunque un trofeo anche fuori dal campo, per qualcosa che non si può vedere, né toccare o sentire, ma che evidentemente emana dal suo essere la persona che è. Una persona ritenuta carismatica all'ennesima potenza: questo significa essere avvolti da "un'aura", termine che negli ultimi tempi è diventato di gran voga sui social, attribuito a personaggi giudicati di presenza magnetica.

L’ingresso di Jannik Sinner nell’Inalpi Arena di Torino prima del match d’esordio delle ATP Finals vinto contro Auger–Aliassime

Sinner riceve dall'ATP il premio "most aura" 2025: resta interdetto

Nel video pubblicato dall'ATP, Sinner tiene in mano una coppa lillipuziana, ma ancora non sa perché gli è stata consegnata. "Abbiamo di nuovo dei premi quest'anno – gli dice il suo interlocutore – mi dispiace ma non hai vinto di nuovo quello per la migliore capigliatura". E lì il filmato fa un flashback al 2024, quando un non meno stupito Jannik riceve il premio ‘best hair', in un altro frangente abbastanza surreale.

"Invece hai vinto ‘the most aura'", "Oh… io?", è lo scambio dai toni quasi comici. "Questo è sorprendente, ma grazie per il sostegno", dice poi Jannik visibilmente imbarazzato, aggiungendo qualcos'altro di circostanza. Quello che è certo è che il premio in questione non occuperà molto spazio nella sua bacheca, viste le dimensioni microscopiche.

Perché Sinner è il tennista con l'aura maggiore di tutti: cosa significa

Il concetto di aura indica un'energia percepita intorno a una persona, come se emanasse vibrazioni avvertibili dagli altri anche per il solo apparire. Da un paio di anni il suo uso è dilagato sui social, per esaltare qualcuno che appare stagliarsi su un livello differente di esistenza: per lo più sportivi, stelle della musica o del cinema, influencer.

Sinner ormai ha uno status che trascende il tennis, smuove folle e sentimenti: le scene viste non solo a Torino, fin dal primo giorno in cui è arrivato per giocare le ATP Finals (stasera sarà impegnato contro Zverev dopo aver battuto Auger-Aliassime nel primo incontro), ma anche ovunque abbia giocato, stanno lì a dimostrarlo.