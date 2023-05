L’amara confessione di Copil: “I miei amici sono scomparsi da quando sono fuori dalla top 100” Marius Copil, giocatore romeno capace di arrivare fino al numero 56 ATP, in un tweet ha espresso tutta la sua amarezza. Il tennista ha svelato che da quando è calato tanto in classifica ha visto evaporare quasi tutti i suoi amici.

A cura di Alessio Morra

La vita degli sportivi di alto livello è senz'altro splendida, ma ogni rosa ha le sue spine, e ovviamente ciò vale anche per i tennisti. Però, si sa, la gloria è passeggera. E capita pure che quando i momenti migliori sono alle spalle possono scappare anche una serie di persone, anche degli amici. La storia che ha raccontato con un tweet Marius Copil è piuttosto significativa, e deve far riflettere.

Quello di Marius Copil non è certo uno dei nomi più noti e altisonanti del tennis mondiale, ma chi segue le vicende del circuito ATP ben conosce questo tennista romeno classe 1990, che a diciotto anni era già professionista. La strada verso i piani alti della classifica è complicata, il suo è un gioco d'attacco, che al giorno d'oggi paga molto meno. Pian piano sale, arriva nella top 100, gioca i tornei dello Slam e nel 2018 vive il suo anno migliore.

Raggiunge la prima finale della carriera nel circuito maggiore, la disputa a Sofia, perde con Basic. Ma nell'autunno di quell'anno vive una settimana mostruosa. Parte con poche chance a Basilea dove però sconfigge prima Marin Cilic (che era il numero 6 del mondo) e poi soprattutto Alexander Zverev (era il 5) e si qualifica per la finale contro il padrone di casa e cioè sua Maestà Roger Federer, che ha sempre tenuto tantissimo a quel torneo. Copil gioca un match pazzesco, ma lo perde sul filo. Finisce 7-6 6-4. Un mini-break decide il tie-break e un break il secondo set. Una sconfitta che vale come una vittoria per mille motivi, sale in classifica e vede la top 50. Si issa fino al numero 56 prima di iniziare una brutta discesa.

Non si mantiene su quei livelli e soprattutto dopo lo stop del circuito dovuto al Covid non riesce più a ritrovare gioco e vittorie. La conseguenza è la perdita di posizioni. Non ha mollato e ora vive nel circuito challenger, gli ultimi tornei li ha disputati in Messico, in Svizzera (dove evidentemente si trova bene) ha raggiunto una semifinale. La classifica è comunque modesta. Copil è numero 384 ATP.

Ma quello che più fa star male questo tennista romeno è altro. Perché con un post sul proprio profilo Twitter Copil ha fatto capire che da quando è calato in classifica ha visto sparire la maggior parte dei suoi amici. "La storia della mia vita da quando sono fuori dalla top 100. A volte guardo il telefono e faccio due chiacchiere con un amico. Ma quando guardo alla mia agenda, mi rendo conto che il 99% dei "miei amici" se n'è andato!".