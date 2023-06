La tennista risponde ma si ritrova la pallina incastrata tra le corde: “Mai visto niente di simile” Curioso episodio a Nottinhgam con protagonista Ulrikke Eikeri che in occasione di una risposta ha visto la pallina incastrarsi nel telaio della sua racchetta.

A cura di Marco Beltrami

Nel mondo del tennis amatoriale, o quello dei cosiddetti giocatori da circolo, non mancano certo le situazioni curiose in campo. Ma quando si fa invece riferimento al livello professionistico, qual è l'episodio più strano mai visto su un campo? Difficile dirlo, anche se un indizio arriva da oltremanica e ha come protagonista una giocatrice norvegese Ulrikke Eikeri.

Il torneo in questione è il Rothesay Open 2023 che si disputa come di consueto a Nottingham e apre la stagione del tennis femminile su erba. Oltre al singolare, è previsto anche il doppio e qui è successo il "fattaccio". In campo la suddetta tennista norvegese che attualmente occupa la posizione numero 651 al mondo e dopo gli ottimi risultati a livello juniores non è mai riuscita a confermarsi tra le big, non entrando mai tra le prime duecento in classifica. La trentenne ha giocato in coppia con la lettone Neel.

Durante l'ultima delle due sfide disputate, ovvero quella contro Wu-Zhu, tutto sembrava procedere normalmente con Ulrikke pronta a rispondere sul lato destro. A fronte di un servizio molto ben indirizzato e ad uscire, Eikeri ha provato comunque a rispondere di dritto in allungo. Subito dopo l'impatto con la pallina ecco però la sorpresa. Che fine ha fatto la palla da tennis? Incredibilmente la stessa si è incastrata tra le corde. Una situazione davvero assurda che non si era mai vista in un campo da tennis.

In parole povere la pallina si è incastrata nella parte alta del telaio, rompendo un paio di corde e restando bloccata. La percentuale che questa situazione possa ripetersi è praticamente prossima allo zero. Sorpresa clamorosa per tutti, ma in particolare per Ulrikke che si è portata la mano alla bocca incredula per quello che era appena successo. "Mai visto niente di simile?", con queste parole ha commentato l'accaduto sia il profilo ufficiale della WTA che il telecronista. E subito dopo il match la giocatrice norvegese ha postato l'immagine della sua racchetta con la palla incastrata, destinata a diventare quasi un cimelio da collezionisti. Sicuramente Eikeri non se ne priverà facilmente.