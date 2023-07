La tennista più antisportiva al mondo si è rovinata la reputazione: la sua difesa è allucinante Toth dopo la controversa partita contro Zhang Shuai si è rovinata la reputazione nel mondo del tennis, come confermato anche dai messaggi delle altre tenniste. La sua difesa è imbarazzante.

A cura di Marco Beltrami

Non si parla d'altro nel panorama tennistico femminile se non di quello che è accaduto al torneo di Budapest nel match tra Zhang Shuai e Amarissa Toth. Una situazione controversa che ha sottolineato la fragilità della cinese e i comportamenti quantomeno discutibili della seconda, tutt'altro che sportiva. Se volti noti e non del tennis si sono schierati dalla parte di Zhang criticando l'ungherese, quest'ultima ha persino puntato il dito con l'avversaria.

Cosa è successo nel dettaglio? Sul punteggio di 5-5 nel match valido per il torneo magiaro, un colpo di Zhang viene chiamato fuori. Un errore grossolano, visto che sembra evidente dal segno che la palla ha toccato la linea. A sorpresa però ecco che l’arbitro dopo essere sceso dalla sua postazione conferma la decisione del suo collaboratore. A quel punto la tennista cinese numero 45 al mondo inizia a protestare, sentendosi defraudata. Toth di lì a poco con un gesto tanto insolito quanto antisportivo cancella il segno sulla terra rossa con il piede.

Zhang Shuai ha chiesto spiegazioni a Toth: "Aspetta, aspetta, aspetta! Mantieni il segno. Cosa stai facendo? Perché lo stai facendo”. La giocatrice orientale ha avuto un momento di grande difficoltà con un crollo psicologico e un attacco di panico che l’ha spinta al ritiro. Il pubblico non ha capito molto e ha iniziato addirittura a fischiarla, mentre ancor peggio ha fatto Toth che oltre a sorridere ha anche festeggiato il forfait in maniera plateale.

Quanto accaduto ha fatto il giro del mondo e Toth è stata pesantemente criticata da giocatrici popolari del circuito come Jabeur, Tomljianovic, Azarenka, Sakkari, Mladenovic, Saville e così via. Anche i tifosi si sono scatenati contro l'ungherese sottolineando la sua mancanza di sensibilità e di correttezza, nemmeno quando l'avversaria ha dimostrato di non stare bene e di vivere un momento psicologicamente difficile. In tanti hanno sottolineato come questa vittoria potrebbe rivelarsi un boomerang per lei, finita nell'occhio del ciclone. La sua reputazione è ormai rovinata.

La 548 del mondo comunque non sembra particolarmente impressionata dalla situazione e non pensa di essersi comportata in modo inappropriato. A Radio Kossuth infatti dichiarato: "Penso che abbia inventato tutto lei stessa. Non capivo perché ne avesse fatto tanto clamore, da voler annullare la decisione del giudice. Non capisco perché non l'ha accettato, ma si è messa nei guai". Parole discutibili che mistificano la realtà.

Il responsabile delle comunicazioni del torneo Erik Siklos agli ungheresi di MTI ha rivelato che Toth è stata poi attaccata da "diverse persone della squadra cinese". Anche lui ha minimizzato quanto visto in campo parlando di "migliaia di casi del genere nel mondo". Zhang dal canto suo ha pubblicato un messaggio sui social media ringraziando tutti per il sostegno ricevuto: "Tutti gli sforzi in pratica erano sbagliati , perché quando volevi colpire più vicino alla linea, e hai anche toccato la linea, comunque la chiamavano fuori. Amo voi ragazzi e tutte le ragazze che mi sostengono e mi stanno accanto".