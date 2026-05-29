Zeynap Sonmez inciampa e si ritira al Roland Garros: un cartellone pubblicitario inguaia la tennista

La tennista turca Sonmez ha perso l’equilibrio e si è infortunata al Roland Garros dopo essere caduta a causa di cartelloni pubblicitari.

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Il Roland Garros di Zeynep Sonmez è durato pochissimo. Il torneo di singolare si è chiuso subito. Sconfitta al primo turno contro Kasatkina. La giocatrice turca cercava di riscattarsi giocando il torneo di doppio, ma durante il match di secondo turno Sonmez è stata protagonista di un particolare incidente ed ha dovuto ritirarsi. Rincorrendo una pallina la tennista è inciampata su un cartellone pubblicitario ed è caduta, poco dopo ha dovuto alzare bandiera bianca.

Sonmez inciampa nei cartelloni pubblicitari e si ritira al Roland Garros

Questa edizione del Roland Garros, al di là della sconfitta di Sinner con Cerundolo, si sta segnalando per una serie di situazioni controverse. Dai crampi di Mensik alla rabbia di Djokovic fino all'infortunio serissimo dell‘americana Baptiste. Ora a infortunarsi è stata Zeynep Sonmez che nel tentativo di recuperare una pallina è finita contro i cartelloni a fondo campo dopo essere inciampata su uno dei box pubblicitari posizioni vicino ai giudici di linea – box che un tempo erano fissi sui campi da tennis, ma che ora resistano al tempo solo a Parigi.

L'infortunio e il ritiro: il commento di Boulter

Perde l'equilibrio la giocatrice turca e cade male. Dalle immagini il problema pare sia alla caviglia o alla gamba. Medical time out per la sfortunata Sonmez, che dopo pochi minuti è stata costretta a ritirarsi, insieme alla partner Maria. Vincono senza colpo ferire Kalinina e Yastremska.

Le polemiche per i box pubblicitari a bordo campo divampano nuovamente e si accendono dopo che aveva rischiato di infortunarsi anche la britannica Katie Boulter, che era riuscita ad evitare la caduta dopo aver perso l'equilibrio nella sfida di singolare con Potapova. E oggi proprio Boulter è stata una delle prime a commentare l'episodio capitato a Sonmez scrivendo: "Ho avuto fortuna ieri sera, poteva succedere…".