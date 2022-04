La telefonata che ha spiazzato Alcaraz dopo il trionfo a Miami: “Ero più nervoso che in finale” Carlos Alcaraz dopo il trionfo al Masters Miami ha ricevuto una telefonata dal Re di Spagna. Le sue parole hanno sorpreso il giovane tennista, quasi incapace di replicare.

A cura di Marco Beltrami

Carlos Alcaraz, come si suol dire, è in una lavatrice. Il giovane tennista spagnolo sta vivendo emozioni fortissime ed è uno degli sportivi del momento dopo il trionfo nel Masters 1000 di Miami. A 18 anni, l'allievo di Juan Carlos Ferrero ha bruciato le tappe arrampicandosi fino all'11° posto del ranking ATP. Addetti ai lavori e colleghi, hanno visto questo talento sbocciare velocemente, e ora è impossibile non vedere in lui le stigmate del predestinato, e del possibile erede in primis del connazionale Nadal, e poi anche degli altri big della racchetta. Tanti i messaggi ricevuti da Alcaraz che ha confermato ancora una volta di essere un ragazzo estremamente umile.

Ha battuto 3 dei primi 10 giocatori al mondo, tra cui Tsitsipas, Hurkacz il campione in carica, e Ruud in finale. Un torneo perfetto quello di Carlos che ora si candida ad essere uno dei protagonisti anche della stagione sulla terra rossa ormai alle porte. L'obiettivo per il talento iberico è quello di continuare a vincere, sfruttando la sua impressionante fisicità ed elasticità, facendo lievitare ulteriormente il suo talento. In tanti gli hanno fatto i complimenti, per quanto fatto in America confermando dunque che questo ragazzo è molto amato anche nel circuito. D'altronde basti pensare alla sua disponibilità con i tifosi, e alla sua correttezza. Quanto accaduto contro Hurkacz, al quale ha concesso la possibilità di rigiocare un punto, ha fatto il giro del mondo.

In Spagna non stanno più nella pelle, perché vedono in lui un potenziale nuovo gioiello con la speranza che possa replicare le gesta del suo idolo Rafa Nadal. Testa bassa e pedalare per ora per Carlos che dopo Miami ha dimostrato di non avere grilli per la testa. D'altronde il giovane tennista ha raccontato di essere rimasto spiazzato in particolare da una telefonata ricevuta, quella del Re Felipe VI di Spagna, che ha deciso di congratularsi personalmente con lui.

Una situazione a dir poco emozionante per Alcaraz che quando ha ricevuto la chiamata, è rimasto interdetto. L'incredulità iniziale ha lasciato spazio poi alla gioia incontenibile: "È piuttosto sorprendente ricevere la chiamata dal Re di Spagna. Ero più nervoso per quella chiamata che per la partita! È sorprendente che il Re si congratuli con te per il duro lavoro che metti in campo ogni giorno e perla tua vittoria. Sì, è qualcosa che non avresti mai pensato di ricevere una chiamata del re spagnolo. È fantastico. Spero di incontrarlo in Spagna".