La serata scatenata di Sinner e i "Six Kings" Riyad: balli e divertimento prima della finale La sera prima della finale è tempo di relax: prima delle due finali del Six Kings Slam i sei tennisti si sono lasciati andare a una serata di divertimento, partecipando ad alcune danze locali.

A cura di Ada Cotugno

Uno Jannik Sinner così non lo avevamo mai visto. Il tennista italiano si sta preparando alla finale del Six Kings Slam, il mega evento che si svolge in Arabia Saudita con i sei migliori al mondo che nell'unico giorno libero dagli impegni hanno deciso di fare i turisti aa Riyad e di darsi alla pazza gioia in una festa organizzata in città proprio in loro onore. E così insieme si sono lasciati andare ballando una danza tipica araba, facendo un giro in barca e anche in una sala giochi dove si sono sfidati in varie attività.

Nadal, Djokovic, Alcaraz, Sinner, Medvedev e Rune hanno deciso di sfruttare al meglio la serata libera prima delle due finali che si terranno questo pomeriggio: prima Djokovic contro Nadal, l'ultimo grande incontro prima del ritiro dello spagnolo, poi Alcaraz-Sinner per la finalissima di questa sera che metterà in palio un montepremi pazzesco.

La serata scatenata dei "Six Kings"

A guidare le feste sono senza dubbio i due spagnoli, accompagnati da Medvedev: sono i più scatenati quando è il momento di cimentarsi in alcune danze locali che hanno coinvolto i sei grandi tennisti giunti in Arabia Saudita per questa ricchissima esibizione. Nei primi due giorni si sono sfidati sul campo, con Sinner e Alcaraz che alla fine sono riusciti a raggiungere la parte finale del tabellone per dare vita alla rivincita del China Open di Pechino, dove ad avere la meglio fu lo spagnolo.

Ma almeno per una sera non è il tennis l'argomento centrale. I sei campioni si sono riuniti in città per poterla vivere da turisti, impegnandosi in tutte le attività più divertenti. Le loro gesta sono state ampiamente documentate sui social che hanno ripreso tutti i momenti della serata, compresa la foto finale di tutta la compagnia come una comitiva qualunque. Anche Sinner si è cimentato nelle danze, regalandoci una versione mai vista prima: la compostezza del campo da tennis ha lasciato spazio al divertimento e ai tanti sorrisi assieme ai suoi colleghi prima di tuffarsi nella concentrazione per preparare la finale.