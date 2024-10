video suggerito

Sinner-Alcaraz oggi in finale al Six Kings Slam, quando gioca: orario e dove vedere in TV e streaming Sinner-Alcaraz è la finale del Six Kings Slam in programma oggi sabato 19 ottobre non prima delle 20, dopo Djokovic-Nadal valida per il terzo e quarto posto. Diretta TV in chiaro per Sinner-Alcaraz su Supertennis e Cielo, oltre che su Sky. Streaming su DAZN (gratis), Sky GO e NOW. Tutto quello che c'è da sapere.

Sinner torna a giocare contro Alcaraz nella finale del Six Kings Slam torneo di esibizione in programma oggi sabato 19 ottobre a Riyad in Arabia, non prima delle 20 ora italiana. Il tennista numero uno al mondo, dopo aver battuto Djokovic in semifinale, affronta il numero 2 che lo ha battuto di recente nella finale di Pechino. Alcaraz, che ha superato Nadal, è avanti 6-4 nei precedenti contro Sinner e ha vinto tutte e tre le partite giocate nel 2024. In palio per il vincitore di questo torneo, un premio da 6 milioni di dollari, ovvero più di 5.5 milioni di euro, anche se essendo un'esibizione non ci saranno punti ATP. Diretta TV in chiaro per Sinner-Alcaraz su Supertennis e Cielo, oltre che su Sky. Streaming su DAZN (gratis), Sky GO e NOW. Tutto quello che c'è da sapere.

Sinner-Alcaraz in finale oggi al Six Kings Slam, quando si gioca: orario e programma

Sinner-Alcaraz, ovvero la finale del Six Kings Slam è in programma oggi sabato 19 ottobre sul cemento indoor di Riyad in Arabia Saudita. Si gioca non prima delle 20, ora italiana, a seguire la finale per il terzo e quarto posto tra Nadal e Djokovic. Dopo il giorno di riposo da regolamento ATP, si chiude dunque la prima edizione del prestigioso e ricco torneo di esibizione.

Sinner-Alcaraz in chiaro su Supertennis e Cielo: dove vederla in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Alcaraz in TV in chiaro? La finale del Six Kings Slam si potrà seguire su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky, senza sottoscrivere abbonamenti. Diretta TV gratis anche su Cielo, canale 26 del digitale, e su DAZN in streaming registrandosi alla piattaforma. Il match tra Sinner e Alcaraz sarà trasmesso anche su Sky, su uno dei due canali Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis. Per lo streaming diretta in chiaro su Supertennis, Supertennix, e appunto DAZN oltre che sull'app Sky GO e sul servizio live on demand NOW.

I precedenti tra Sinner e Alcaraz

Sinner e Alcaraz si sono affrontati già 10 volte nel circuito principale ATP, 11 se consideriamo anche il torneo challenge di Alicante, dove entrambi erano giovanissimi. Lo spagnolo è avanti 6-4 nei precedenti, con all’attivo gli ultimi tre successi consecutivi. Carlitos in questa stagione ha sempre vinto con Jannik: prima a Indian Wells, poi al Roland Garros e infine a Pechino, in finale.

Six Kings Slam, il programma del 19 ottobre: in campo anche Djokovic-Nadal

Quella tra Sinner e Alcaraz non è l'unica partita in programma oggi al Six Kings Slam. Si gioca in precedenza anche la finale per il terzo e il quarto posto tra i due sconfitti in semifinale, ovvero Djokovic e Nadal. La partita inizierà alle ore 18:30 con diretta TV in chiaro su Supertennis e Cielo, oltre che su Sky. Streaming su Supertennis, Supertennix, DAZN (gratis), Sky GO e NOW.