Djokovic-Nadal oggi al Six Kings Slam: orario e dove vedere in TV e streaming la finale per il 3° posto Djokovic-Nadal è la finale per il terzo posto del Six Kings Slam in programma oggi sabato 19 ottobre alle 18:30. A seguire la finalissima Sinner-Alcaraz. Diretta TV in chiaro su Supertennis e Cielo, oltre che su Sky. Streaming su DAZN (gratis), Sky GO e NOW. Tutto quello che c'è da sapere.

Djokovic-Nadal è la finale per il terzo posto del Six Kings Slam, in programma oggi sabato 19 ottobre alle 18:30, ora italiana. Nole dopo la sconfitta in semifinale contro Sinner affronta per la 61a volta in carriera Rafa, che è reduce dal match perso contro Alcaraz e ha annunciato il ritiro. Il bilancio dei precedenti tra il tennista serbo e quello spagnolo è di 31 a 29 in favore del primo, con l'ultima partita che risale alle scorse Olimpiadi, quando ad imporsi fu Djokovic. In palio non ci sono premi extra, rispetto al gettone da 1.5 milioni di dollari che entrambi guadagneranno con la partecipazione al torneo-esibizione che sta volgendo al termine sul cemento di Riyad in Arabia Saudita. A seguire ci sarà la finale per il titolo tra Sinner e Alcaraz. Per Djokovic-Nadal diretta TV in chiaro su Supertennis e Cielo, oltre che su Sky. Streaming su DAZN (gratis), Sky GO e NOW. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Djokovic-Nadal in finale per il terzo posto oggi al Six Kings Slam, quando si gioca: orario e programma

Djokovic-Nadal è in programma oggi sabato 19 ottobre a Riyad non prima delle 18:30, ora italiana. La partita tra le due grandi glorie apre l'ultima giornata del Six Kings Slam, che si chiuderà con l'attesa finalissima tra Sinner e Alcaraz. Fischio d'inizio non prima delle 20.

Djokovic-Nadal in chiaro su Supertennis e Cielo: dove vederla in TV e streaming

Dove vedere Djokovic-Nadal in TV in chiaro? La finale per il terzo posto del Six Kings Slam si potrà seguire senza abbonamenti su Supertennis e Cielo, rispettivamente canali 64 e 26 del digitale terrestre. Diretta TV anche su Sky, sul canale Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis. Per quanto riguarda lo streaming sarà gratuito su Supertennis, Supertennix e DAZN. Disponibile anche su Sky GO, per gli abbonati Sky e NOW, live on demand.

I precedenti tra Djokovic e Nadal

Djokovic e Nadal hanno regalato al mondo del tennis una rivalità iconica come confermato dalle 60 sfide complessive disputate. Un bottino eccezionale e quasi in parità con Nole avanti nei confronti diretti 31-29. La prima partita risale addirittura al 2006, mentre l’ultima è quella dei Giochi Olimpici, vinta dal serbo.