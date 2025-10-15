La richiesta di Sinner per il film su di lui: “Vorrei essere interpretato da Will Smith”

Jannik Sinner è da qualche giorno in Arabia Saudita, dove oggi esordirà nel ricchissimo torneo esibizione del ‘Six Kings Slam 2025' affrontando Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale. In caso di successo in un match che lo vede favoritissimo – anche alla luce del momento non eccezionale del 27enne greco, sceso al numero 24 del ranking – Sinner affronterebbe in semifinale Novak Djokovic, che invece ha goduto di un bye in virtù del numero di titoli Slam vinti rispetto all'azzurro, così come Carlos Alcaraz dall'altra parte del tabellone (lo spagnolo aspetta il vincente dell'altro quarto tra Alexander Zverev e Taylor Fritz). Alla vigilia del match si è parlato peraltro non solo di tennis e il 24enne altoatesino ha espresso un desiderio particolare: essere interpretato in un film da Will Smith.

Jannik Sinner al cinema: vorrebbe essere interpretato da Will Smith nel film su di lui

"Non è la persona che mi aspettavo dicessi", ha commentato nel postare il video il potentissimo Turki Alalshikh, l'uomo che ha in mano l'organizzazione di tutti gli eventi sportivi di altissimo livello che l'Arabia Saudita sta organizzando da qualche anno a questa parte per ripulirsi un'immagine pesantemente offuscata dal mancato rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come continua a denunciare Amnesty International.

Nel filmato in questione, viene chiesto a Sinner quale attore di Hollywood vorrebbe che interpretasse il suo ruolo in un eventuale film su di lui. Jannik ci pensa giusto un attimo, poi risponde senza esitazione: "Andiamo con Will Smith. Perché no?". Una scelta che ovviamente stupisce se si pensa alla scarsa somiglianza tra i due, ma d'altra parte l'attuale numero due al mondo non poteva che scegliere un top nella sua categoria come lui.

Il 57enne Smith ha vinto il premio Oscar come miglior attore nel 2022 proprio con un'interpretazione magistrale in un film sul tennis, ‘King Richard', in cui faceva la parte di Richard Williams, il padre e allenatore di Venus e Serena. Magari in futuro un ‘King Jannik' ci starebbe bene, in quel caso Will si tenga pronto…