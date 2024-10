video suggerito

La reazione di Alcaraz quando gli mostrano il video del ritiro di Nadal: lo scopre prima di giocare Un video mostra lo spagnolo che apprende la notizia dell’addio poco prima della sfida nei quarti a Shanghai, il suo staff gli mostra il post del campione: “Quando l’ho guardato, è stato difficile accettarlo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Carlos Alcaraz era nella pancia dell'impianto di Shanghai quando alcuni membri del suo staff si sono avvicinati e gli hanno mostrato il video con il quale Rafa Nadal annunciava il suo ritiro. Non ci poteva credere, per qualche attimo ha fatto fatica a riordinare i pensieri, a restare concentrato sull'incontro che di lì a poco avrebbe giocato contro Tomas Machac. Non è rimasto condizionato ma nemmeno ha nascosto il dispiacere provato in quel momento.

"Quando l'ho guardato, è stato difficile accettarlo – le parole dell'iberico -. Ero un po' sotto shock anche se quelle immagini non hanno influenzato il mio rendimento in partita. Perdere Rafa rende tutto un più difficile per noi… ma giocheremo in Arabia Saudita e poi in Coppa Davis, quindi cercherò di godermi il più possibile il tempo trascorso con lui".

Rafa, Rodeger Federer, Novak Djokovic (il serbo è l'unico che ha ancora un orizzonte agonistico) e Andy Murray hanno fatto parte di quella generazione d'oro che ha scolpito le pagine più belle dello sport e del tennis internazionale. Alcaraz era ancora un ragazzino con le spalle strette, è cresciuto nel solco della loro tradizione.

Lo ha spiegato anche nella conferenza stampa che ha fatto seguito alla sconfitta contro Machac: sarà il ceco a sfidare Sinner in semifinale; il ko ha consegnato nelle mani dell'azzurro la certezza che chiuderà la stagione a numero uno al mondo. Quanto basta per alimentare il magone è tra le righe del post che il murciano ha dedicato a Nadal.

Il bel messaggio di Alcaraz dedicato a Rafa Nadal: "Gratitudine e orgoglio"

"Dal bambino che ti guardava in televisione e sognava di diventare un tennista a quello che ha avuto l'immenso dono di giocare al tuo fianco al Roland Garros rappresentando la Spagna ai Giochi Olimpici!": in questa frase c'è tutta la devozione, la gratitudine e l'orgoglio di aver conosciuto una leggenda del tennis e aver fatto un pezzo di strada assieme a lui. "Grazie mille per essere un esempio a tutti i livelli, ci lasci in eredità un'esperienza irripetibile. Mi sono divertito moltissimo e mi mancherai moltissimo quando te ne andrai dopo la Davis, Rafa!" .

Il messaggio pubblicato da Alcaraz era corredato di due foto. Nella prima si vede un giovanissimo Carlos felice per lo scatto ricordo con il suo campione, nella seconda, che è più recente, si abbracciano durante un match: è l'alfa e l'omega della carriera del murciano nel segno di Nadal, che ha affrontato per 3 volte ad avversario. In due occasioni ha vinto il talento di Manacor (Madrid 2021 e Indian Wells 2022), in una è stato Alcaraz (Madrid 2022) ad alzare le braccia al cielo. Ai Giochi Olimpici, invece, hanno raggiunto i quarti di finale nel doppio.

Il video con il quale Rafa dice addio al tennis

"Non ce la faccio più a giocare senza limitazioni", è la frase di Nadal che ha colpito Alcaraz: è rimasto attonito perché ha capito che in quel momento un capitolo importante della storia del tennis s'era chiuso. Ci sarà una coda nelle Finals di Malaga, laddove Rafa scenderà in campo per la Coppa Davis. Poi sarà addio per davvero. Polvere di stelle accompagnerà i due giocatori nel torneo-esibizione saudita ‘Six Kings Slam': se Carlos batte Holger Rune nei quarti avrà l'onore e l'onere di misurarsi contro il suo idolo da ragazzino. Un po' di anni fa posava al suo fianco contento, oggi ha diviso (e divide) il campo con uno dei più grandi di sempre.