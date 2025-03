video suggerito

Jack Draper si distrae con il Monopoli prima di sfidare Alcaraz a Indian Wells: “È la solita routine” Jack Draper affronterà Carlos Alcaraz in semifinale a Indian Wells. Il tennista britannico sta preparando l’incontro con la solita ritualità, che comprende anche le partite a Monopoli. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Indian Wells 2025 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo aver vinto l'ennesima partita a Indian Wells, Carlos Alcaraz ha scherzato scrivendo sulla telecamera che avrebbe dovuto comprare una casa lì, in California. Terreno di caccia ideale per lo spagnolo Indian Wells, dove ha vinto 16 partite di fila (due tornei soprattutto) e 30 degli ultimi 32 set. In semifinale affronterà Jack Draper, mancino, britannico, in grande ascesa che per preparare la sfida con Alcaraz si rilassa giocando a Monopoli.

Alcaraz-Draper in semifinale di Indian Wells

Alcaraz e Draper si sono affrontati quattro volte, Carlos ha vinto tre volte, ma in due occasioni l'inglese si è ritirato. La partita è aperta. Draper è cresciuto tanto, anche se lo spagnolo resta favoritissimo. Alla vigilia il britannico è stato interrogato sull'incontro e gli è stato chiesto anche della preparazione che sta effettuando per questa sfida.

Il Monopoli nella ritualità di Draper

La risposta è stata in pieno stile british: "Non penso al fatto di essere in semifinale qui. Mi concentro sull'allenamento, sul mangiare e sul giocare a Monopoli, e sto preparando anche il prossimo incontro. Il risultato è il risultato. Se vinco è fantastico, se non ci riuscirò, tornerò a lavorare il giorno dopo. Questo percorso è emozionante, ricordo di quando ero bambino e sognavo di essere tra i primi 10 e giocare tornei come questo".

A proposito del suo avversario ha poi detto: "Carlos è un grande campione, sta facendo cose incredibili nel tennis, è un bene per questo sport, ma non solo per i giocatori, lo è anche per gli spettatori. Sono contento di avere l'opportunità di giocare di nuovo contro Alcaraz. Sarà un'occasione per dimostrare che il mio posto è al vertice del tennis".