video suggerito

Chi è Tomas Machac, il tennista che ha eliminato Alcaraz e sfiderà Sinner in semifinale a Shanghai Tomas Machac grazie al clamoroso successo su Alcaraz si è qualificato per le semifinali di Shanghai, ora sfiderà Jannik Sinner. Il tennista ceco sale nei primi 30 della classifica ATP e rende ancora più memorabile il suo 2024, che lo ha visto anche oro olimpico nel doppio misto ai Giochi di Parigi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tomas Machac per un attimo si è commosso quando ha sconfitto Carlos Alcaraz nei quarti di finale del torneo 1000 di Shanghai. Un successo importante, il più importante della carriera, insieme a quello su Djokovic di Ginevra, per questo tennista della Cechia, numero 33 e che da lunedì sarà almeno numero 27 al mondo. Machac sabato affronterà Jannik Sinner in semifinale. Un successo pesante per Machac che farà un grande balzo nella classifica ATP e proverà a chiudere nel migliore dei modi un'annata, che di suo è già eccezionale. Ingresso nella top -30 e soprattutto la medaglia d'oro vinta alle Olimpiadi nel doppio misto, in tandem con la sua fidanzata Katerina Siniakova.

Chi è Machac: all'ATP Ginevra ha battuto Djokovic

Machac è nato nell'ottobre del 2000 e tra pochi giorni compirà 24 anni. Questo è senz'altro l'anno migliore della sua carriera. Una stagione iniziata con una semifinale nel torneo di doppio degli Australian Open, poi risultati spesso buoni, grande costanza, ma senza grossi picchi fino a maggio quando ha raggiunto la finale del torneo ATP 250 di Ginevra, batté Djokovic prima di perdere da Ruud. L'estate è stata deludente, dopo un buon Roland Garros poche vittorie, poi sono arrivate le Olimpiadi e a Parigi è stato magico.

La medaglia d'oro nel doppio misto con la fidanzata Siniakova alle Olimpiadi

Era in forma, molto motivato ed è stato instancabile. Ha giocato in singolare (perdendo da Zverev) nel doppio maschile e nel misto. Avrebbe potuto vincere due medaglie: è arrivato quarto in quello maschile e ha vinto l'oro nel misto con la fidanzata Siniakova, con il bacio sul podio che ha fatto il giro del mondo.

La vittoria su Alcaraz a Shanghai e i precedenti con Sinner

Quelle fatiche le ha pagate a caro prezzo, ma ora è tornato in grande forma e dopo la semifinale nell'ATP 500 di Tokyo si ripresenta in semifinale a Shanghai, per lui è la prima semifinale in un 1000 della carriera. Dopo il successo su Tommy Paul (numero 12) è arrivato quello su Alcaraz (numero 2) e ora la sfida al numero 1 del mondo. C'è un precedente, recente, ha vinto Sinner in due set nel torneo 1000 di Miami.