Katerina Siniakova e Tomas Machac si baciano dopo l’oro nel doppio: esplode l’amore in mondovisione Colpo di scena finale dopo la conclusione del match che ha assegnato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi nel doppio misto. Katerina Siniakova e Tomas Machac si sono baciati sulla bocca con passione: in passato erano una coppia, si sono lasciati nei mesi scorsi. Poi in conferenza stampa: “Ci piace quando siete confusi…”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Ci sarà un motivo per cui Parigi è nota in tutto il mondo come la città dell'amore. Lo hanno ricordato a tutti Katerina Siniakova e Tomas Machac, che dopo aver vinto la medaglia d'oro per la Cechia nel doppio misto di tennis, hanno festeggiato scambiandosi un bacio appassionato sulla bocca. Un colpo di scena degno di un film, visto che i due – che in passato sono stati una coppia – si erano lasciati nei mesi scorsi, annunciando tuttavia che avrebbero continuato ad essere compagni di doppio proprio in vista delle Olimpiadi. Dopo il bacio e altri momenti di effusione durante la premiazione – con qualcosa tra loro che va oltre l'affetto – i social sono stati inondati di inviti dei tifosi a tornare assieme, anche se in molti sostengono che già lo abbiano fatto. Evasive le loro risposte in conferenza stampa: "Top secret".

Katerina Siniakova e Tomas Machac si erano lasciati, ma alle Olimpiadi assieme

Siniakova e Machac si erano messi insieme nel 2021, lasciandosi dopo tre anni la scorsa primavera. "È vero, ci siamo lasciati. Ma è una questione privata", aveva confermato la 28enne alla vigilia delle Olimpiadi – durante l'Open di Praga – dopo che già da marzo i due non pubblicavano più foto assieme sui rispettivi social. Katerina aveva aggiunto che i loro problemi personali non avrebbero influenzato la decisione di giocare in coppia i Giochi di Parigi, "perché siamo professionisti".

Katerina Siniakova e Tomas Machac quando erano una coppia… e forse lo sono di nuovo

Il fuoco brucia sotto la cenere: il bacio in mondovisione

Ma evidentemente sotto la cenere ardeva ancora molto fuoco e il percorso fatto nel doppio misto alle Olimpiadi, condividendo assieme tutte le giornate, ha riappiccato una fiamma che è esplosa in mondovisione dopo la finale vinta 10-8 al super tie-break contro la coppia cinese Zhang-Wang. Katerina e Thomas si sono abbracciati e baciati sulla bocca, nell'ovazione del pubblico parigino.

Katerina e Tomas subito dopo l'ultimo punto della finale di doppio misto vinta alle Olimpiadi

Era dunque inevitabile che poco dopo in conferenza stampa arrivasse la fatidica domanda se fossero tornati assieme. "Non è necessario che tu lo sappia, è una questione personale", ha risposto la Siniakova, cui ha fatto eco Machac: "Questo è top secret". Katerina ha poi aggiunto sempre tra i sorrisi: "Ci piace quando siete confusi".

"Vedremo cosa succederà dopo"

Il 23enne Thomas ha poi piazzato la battuta finale: "Siamo talmente professionisti che abbiamo deciso di separarci per concentrarci completamente sulla medaglia… E vedremo cosa succederà dopo". Sui social gli appassionati fanno il tifo smaccatamente per la reunion: "Vi completate benissimo a vicenda", scrive qualcuno. Sul campo da tennis questo è sicuro…

La tenerezza di Tomas nei confronti di Katerina durante la premiazione

La Siniakova – grande doppista – ora detiene gli unici due titoli olimpici di tennis per il suo Paese. A Tokyo tre anni fa aveva vinto il doppio femminile assieme a Barbora Krejcikova, con cui ha formato una coppia fortissima: le due ceche hanno messo in bacheca ben sette tornei del Grande Slam. Poi si sono separate, ma Katerina ha comunque vinto altri due Slam quest'anno, con Coco Gauff al Roland Garros e con Taylor Townsend a Wimbledon.