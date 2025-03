Kimi Antonelli scopre di essere il sostituto di Hamilton in videochiamata: la reazione è dolcissima

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Sapere di diventare un pilota di Formula 1 quando ancora non si ha nemmeno l'età per prendere la patente è un qualcosa che è capitato fin qui a pochissimi, ma sapere di debuttare nel campionato automobilistico più prestigioso al mondo con un top team prendendo il posto dell'uomo più vincente della storia di questo sport è un qualcosa che soltanto Andrea Kimi Antonelli ha vissuto nel momento in cui, a 17 anni, ha saputo di essere stato scelto dalla Mercedes per sostituire Lewis Hamilton nel Mondiale F1 2025.

In che modo Toto Wolff lo ha comunicato al giovanissimo pilota bolognese? Qual è stata la reazione di quest'ultimo? E quella della sua famiglia? Tutte domande che, spinti dalla curiosità di conoscere quella che è stata un'esperienza che soltanto l'emiliano classe 2026 ha avuto modo di vivere in prima persona, in molti si sono posti.

Domande a cui la settima stagione della serie Netflix ‘Drive To Survive‘ offre tutte le risposte. Già, perché, come rivelato nelle anticipazioni offerte dalla piattaforma di streaming prima dell'uscita ufficiale (in programma il 7 marzo) c'è anche quella che mostra l'esatto momento in cui Andrea Kimi Antonelli ha appreso che il suo sogno di correre in Formula 1 diventerà realtà molto prima di quanto si aspettasse.

La notizia è arrivata a sorpresa nell'estate del 2024 nel momento in cui l'allora 17enne era a casa sua a Bologna insieme a papà Marco e mamma Veronica tramite una videocall. Con tutti i responsabili della scuderia Mercedes, oltre a Kimi e al padre, collegati in video per la riunione, il Ceo e team principal Toto Wolff all'improvviso ha rivelato di dover fare un annuncio: "Chiamo per darti una notizia" ha infatti detto rivolgendosi al pilota italiano, concludendo poi dopo una breve pausa con un "…che sarai un pilota della Mercedes F1 il prossimo anno".

La prima reazione di Kimi Antonelli è stata di incredulità per quanto aveva appena sentito. Ci è voluto qualche secondo per realizzare che gli stavano comunicando che era stato scelto per prendere il posto di Lewis Hamilton nel Mondiale di Formula 1 2025. Rimasto senza parole per alcuni istanti, il classe 2006 ha poi esternato le sue sensazioni con un "Oh mio Dio!" che rende perfettamente l'idea di ciò che stava provando in quel momento. Poi, con un enorme sorriso stampato sul volto, ha aggiunto "questa è una grande notizia".

Terminata la riunione, Andrea Kimi Antonelli si è diretto in un'altra stanza della casa, dove papà Marco e mamma Veronica (che inizialmente non aveva compreso che il figlio era appena stato ufficialmente nominato come nuovo pilota del team Mercedes di Formula 1) avevano assistito alla videocall per festeggiare insieme a loro. E così, dopo aver chiarito alla madre quanto gli era appena stato comunicato, sono scattati gli abbracci di gioia e quel "ce l'abbiam fatta" che spiega perfettamente come non si tratti di un traguardo personale bensì di uno a cui ha lavorato l'intera famiglia Antonelli.