Azarenka si ritira in lacrime a Miami, Muchova non può restare indifferente: reazione da applausi Karolina Muchova ha deciso di stare vicino a Victoria Azarenka dopo l’infortunio che l’ha costretta al ritiro dal torneo di Miami. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

Il Miami Open si è chiuso in modo terribile per Victoria Azarenka. La tennista bielorussa è uscita di scena dal Masters 1000 americano a causa di un ritiro nella sfida contro Karolina Muchova. Un infortunio ha impedito alla giocatrice ex numero uno al mondo di proseguire la partita che era già in salita come conferma il risultato di 6-0. Comportamento impeccabile da parte della sua avversaria che oltre a provare a consolarla, l'ha aiutata portandole il borsone fuori.

Cosa è successo ad Azarenka, ritiro in lacrime a Miami

Azarenka ha accusato un problema alla spalla sinistra che con il passare dei game è diventato troppo pesante. Alla fine ecco dunque la necessità di fermarsi definitivamente per Vika che ha iniziato a piangere sia per l'infortunio che per l'amarezza dell'uscita di scena. Dopo essersi appoggiata disperata ai tabelloni, Azarenka si è seduta per sottoporsi ad ulteriori cure. La fisioterapista ha provato a trattarle la spalla sinistra, senza però ottenere risultati.

Muchova protagonista di un bellissimo gesto per Azarenka

Nel frattempo Muchova ha attraversato il campo per stare vicino ad Azarenka. E infatti la giocatrice ceca ha provato a rendersi utile consolando la tennista che si è ritirata. D'altronde proprio Muchova sa bene cosa si prova in queste circostanze visto che anche lei in carriera ha dovuto fare i conti con numerosi infortuni, alcuni di questi anche gravi. Per questo ha preso sulle spalle il borsone di Azarenka e l'ha portato dosso, alleggerendo così Victoria al momento dell'uscita.

La sua partita dunque è finita nel primo game del secondo parziale, come il suo torneo. Un peccato per Vika che aveva dimostrato di stare bene, anche a livello di umore. Dopo la partita vinta con Kalinina, la trentacinquenne è stata raggiunta in campo da un ospite speciale, ovvero suo figlio Leo che ha firmato la dedica sulla telecamera al posto della mamma. Una scena bellissima che stride con la conclusione del torneo.