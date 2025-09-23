Tennis
video suggerito
video suggerito

La racchetta di Andy Murray vincitore a Wimbledon venduta all’asta: è costata una fortuna

Ad aggiudicarsi il prezioso cimelio è stato un collezionista che non ha badato a spese pur di averlo. Ma il record assoluto di somma pagata per una racchetta appartenuta a un campione è di Rafa Nadal.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Maurizio De Santis
0 CONDIVISIONI
Immagine

Andy Murray appartiene alla generazione di tennisti denominata Fab Four, i favolosi quattro. Prima che esplodessero Jannik Sinner e Carlos Alcaraz erano l'inglese, Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal a dominare la scena. E oggi un pezzo della carriera, della storia e dei ricordi più belli è divenuto oggetto di culto da parte di un collezionista privato molto facoltoso che non ha badato a spese per assicurarsi la racchetta con la quale il britannico vinse a Wimbledon nel 2013. Sua l'offerta dinanzi alla quale c'è stato silenzio e nessuno ha rilanciato. La voleva, l'ha presa pagando una cifra che solo pochissimi possono permettersi. Un successo che Oltremanica venne salutato come la fine di un periodo oscuro: 77 anni dopo Fred Perry (1936) un suddito di Sua Maestà riuscì a conquistare il trionfo sull'erba di casa.

Chi ha comprato la racchetta di Murray e quanto l'ha pagata

Quanto è costata la racchetta di Murray? Considerato il valore storico e l'avversario che l'inglese sconfisse (Djokovic battuto 6/4, 7/5, 6/4) forse avrebbe meritato di essere bandita all'asta per un importo anche maggiore. Ma la persona che è riuscita ad aggiudicarsela ha dovuto pagare 73 mila e 200 dollari (circa 62 mila in euro) per averla tra le mani e poi depositarla nella bacheca dei cimeli che raccontano un pezzo di vita dell'epoca.

Immagine

È costata forse "poco"? No, perché l'assegno firmato dal collezionista resta molto alto. Ma il record assoluto al riguardo appartiene a Rafa Nadal: la racchetta con la quale nel 2017 vinse il Roland Garros (6/2, 6/3, 6/1 il punteggio inflitto a Wawrinka) fu venduta per 157 mila dollari (circa 133 mila euro), più del doppio rispetto a quella di Murray.

Leggi anche
Lewis Hamilton ha venduto tutte le sue supercar che valevano una fortuna: "Mi sono sbarazzato di tutto"

Murray e il saluto alla ‘fedele amica': "Questa racchetta mi ha dato tutto"

Qual è stato il commento di Murray? E quali sono state le ultime parole prima di privarsi della ‘fedele amica' che adesso è divenuta un pezzo da collezione? "Questa racchetta mi ha dato tutto", ha ammesso guardandola e stringendola per un'ultima volta. Con lei, grazie a lei, attraverso lei ha scritto un pezzo di storia del tennis d'Oltremanica e internazionale aggiungendo al palmares anche l'US Open 2012 (vinto sempre contro il campione serbo) e ancora una volta Wimbledon (2016).

Notizie
Tennis
0 CONDIVISIONI
Immagine
Oggi la Coppa Italia, domenica prossima c'è il Napoli in campionato: Allegri e l'anti Conte?
Perché il tecnico non sarà in panchina in Milan-Lecce dopo aver già saltato l'esordio in Coppa Italia
Le altre gare di Coppa Italia: Udinese-Palermo e Cagliari-Frosinone: orario e canale di trasmissione
La TV americana esalta Allegri al Milan: "È esattamente ciò di cui avevano bisogno"
Leao racconta la videochiamata con Maldini: "Dovevo andare all'Inter, ma non potevo dire di no"
Max Allegri è pessimista sul ritorno in campo di Rafa: rischia di non giocare contro il Napoli
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views