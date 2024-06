La prima cosa che fa Sinner dopo aver vinto Halle, prende subito il telefono: è per Anna Kalinskaya

video suggerito

Jannik Sinner ha fatto un'eccezione alla sua proverbiale riservatezza dopo il trionfo di Halle, spendendo parole dolcissime per la sua fidanzata Anna Kalinskaya. Il numero uno al mondo ha consolato la sua collega russa che, praticamente in contemporanea, veniva sconfitta in finale a Berlino da Pegula, dopo aver sciupato dei match point. Come ha scoperto Jannik, il risultato purtroppo sfortunato della sua ragazza? Un gesto, che per lui è assolutamente una novità, è sembrato fugare ogni dubbio.

Come Sinner ad Halle ha scoperto il risultato della fidanzata Kalinskaya, sconfitta in finale

Sinner infatti dopo aver esultato, in maniera tra l'altro molto sobria per la vittoria, si è accomodato in panchina ad Halle nell'attesa dell'allestimento della premiazione. Qui al contrario di quanto fa solitamente, il tennista italiano, ha preso il telefonino e ha iniziato a digitare sullo schermo. La possibilità che stesse cercando dettagli del risultato della fidanzata, o magari leggendo messaggi della stessa, è più che concreta.

Sinner prende il cellulare e scopre la sconfitta di Kalinskaya a Berlino

Infatti la partita tra Kalinskaya e Pegula a Berlino si è rivelata una battaglia ed è finita durante quella di Sinner. Quest'ultimo dunque, solo al termine del suo incontro, ha scoperto il risultato sfruttando proprio il suo cellulare. Amarezza anche per Sinner che, a giudicare dal movimento delle dita, è sembrato scrivere qualcosa velocemente prima di tornare a concentrarsi sulla cerimonia di premiazione.

Il resto poi è cosa nota, con le parole di consolazione da parte del giocatore di Sesto: "La mia ragazza Anna ha giocato oggi la finale di Berlino. Ha perso avendo avuto 6 match point a favore. Sono molto dispiaciuto per lei, ma anche lei ha avuto una settimana eccezionale".

Sinner conferma la sua riservatezza sulla storia d'amore con Kalinskaya

Una battuta d'arresto pesante da digerire per qualsiasi tennista e che ha spinto lo stesso Sinner a fare un gesto eclatante, alla luce della sua voglia di non esprimersi sull'argomento. Riservatezza poi prontamente ribadita a seguire: "Sto vivendo la mia vita e una cosa posso dirla: sono molto felice. Poi lo sapete, sono un ragazzo molto riservato, non parlo molto della mia vita e soprattutto del mio privato. Anche se voi ci provate e mi chiedete più dettagli, non è che vi dia molti motivi per scrivere di me, ecco".