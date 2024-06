Sinner ha un dolce pensiero per la fidanzata Anna Kalinskaya ad Halle: lo hanno informato subito

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner ha vinto anche il torneo di Halle. Per il numero 1 ATP è il primo titolo della carriera sull'erba. Ora ha vinto su tutte le superfici, e ha aggiornato così il suo libro dei record. Ragazzo d'oro, di classe, sensibile come pochi dopo l'incontro ha usato belle parole per il suo avversario, Hurkacz, il suo staff, la sua famiglia e anche per la sua fidanzata, la tennista Kalinskaya che ha giocato, pure lei, oggi una finale, ma l'ha persa e con tanti rimpianti.

Sinner trionfa ad Halle battendo Hurkacz

Sinner è sceso in campo praticamente mentre Anna Kalinskaya era in campo nella finale del WTA di Berlino con Jessica Pegula. Jannik ha sfidato l'amico Hurkacz e lo ha battuto in una finale intensa, durata 1h49′, con due tie-break. Un bel successo quello di Sinner, che amplia il suo bottino in questo 2024 magico. Una volta terminata la partita Sinner ha ascoltato le belle parole di Hurkacz e poi ha preso la parola.

Prima si è complimentato con il suo rivale Hurkacz: "Complimenti Hubi, stai lavorando bene, è bellissimo condividere il campo con te. Condiviso giocando il doppio, è stato speciale aver giocato la finale con te", poi ha ringraziato il suo staff: "Grazie al mio team, che mi fate spingere tutti i giorni. Grazie. Si continua a spingere".

Le parole di Jannik per Anna Kalinskaya

Poi le parole per la famiglia e per il papà, che è arrivato per la finale ad Halle e per la sua fidanzata, Anna Kalinskaya, che ha perso una finale con tanti rammarichi con Jessica Pegula al tie-break del terzo set a Berlino. Alla sua dolce metà ha dedicato un pensiero con queste parole: "La mia ragazza Anna ha giocato oggi la finale di Berlino. Ha perso, con 6 matchpoint a favore. Sono molto dispiaciuto per lei. Ma anche lei ha avuto una settimana eccezionale".

Se le parole di Sinner non stupiscono, considerato il ragazzo, stupisce invece che Jannik sapesse tutto. Perché certamente il numero 1 al mondo non poteva seguire live la finale della giocatrice russa, evidentemente è stato informato magari dal suo staff o si è informato non appena è terminata la sua partita ad Halle. Speciale in tutto.

Kalinskaya: "Perdere oggi è sconvolgente"

Kalinskaya invece ha mostrato tutta la sua delusione per una finale persa al tie-break del terzo set con Pegula, con sei matchpoint mancati: "È stata una settimana incredibile per me. Mi mancava giocare sull'erba. Arrivare in finale significa molto per me. Perdere oggi è sconvolgente. Jessica congratulazioni a te. Sei un tale combattente. È bello rivederti nel tour".