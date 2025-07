La lezione di Siegemund a Wimbledon: “Se non mostri nervosismo in certi momenti, forse sei morta”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Laura Siegemund ha compiuto una grande impresa a Wimbledon. La tennista tedesca a 37 anni ha sconfitto Madison Keys, vincitrice degli Australian Open, nonché una delle ultime teste di serie di rilievo nel tabellone maschile. Un successo netto e in buona parte inaspettato per la tedesca, che è esplosa di gioia quando ha chiuso l'incontro. Una gioia contagiosa che ha mostrato anche nell'intervista post-partita nella quale ha parlato anche delle due racchette della sua avversaria e del suo nervosismo.

Siegemund ha eliminato Madison Keys a Wimbledon

Siegemund è andata a Wimbledon forse pensando che questo sarebbe stato il suo ultimo passaggio in singolare sui sacri prati londinesi, è fuori dalle prime 100. Ma in campo femminile c'è una chance per tutte, possibilità anche di sognare e andare molto avanti. La tedesca si è qualificata per gli ottavi di finale, traguardo mai raggiunto ai Championships e lo fatto battendo al terzo turno Madison Keys, campionessa a Melbourne, e ampiamente nella top ten, che ambizioni importanti ce le aveva.

Quando è finita la partita ha festeggiato come forse mai aveva fatto, perché mettendo tutto insieme è un traguardo meraviglioso. Dopo l'errore di Keys sul matchpoint ha gettato la racchetta, ha saltato per la gioia, con aveva un sorriso a trentadue denti per un risultato eccezionale, e ora niente è precluso nel prossimo turno con la lucky loser argentina Solana Sierra.

Dopo la partita, sempre con un sorriso stampato sul volto, ha risposto a una domanda che potenzialmente poteva essere scomoda. Le è stato chiesto se aveva mai visto una giocatrice che aveva con sé sempre due racchette pronte all'uso: una per il servizio e una per la risposta, Siegemund glaciale ha detto: "Penso che questa sia una cosa che solo io capisco. Anche se te la spiegassi, probabilmente tutti direbbero ‘cosa intendeva?'. So che è un po' strano".

"Se non mostri un po' di nervosismo probabilmente sei morta"

Poi ha scherzato quando le è stato chiesto del nervosismo che ha mostrato nelle ultime fasi, la risposta è stata netta: "Se non mostri un po' di nervosismo in un momento così, probabilmente sei morta. È un'opportunità; non c'è pressione per me. Ho cercato di ricordare che sto giocando solo per me stessa. Non devo più dimostrare niente a nessuno".

A 37 anni Siegemund si unisce a una elite ristretta di giocatrici che sono riuscite a raggiungere gli ottavi di finale a Wimbledon, le altre sono state tutte campionesse assolute: Billie Jean King, Martina Navratilova, Virginia Wade, Venus Williams e Serena Williams.