La lezione di Nadal ai giovani tennisti: “Tutti possono sbagliare ma bisogna reagire sempre” Alla vigilia degli Australian Open Rafa Nadal ha incontrato dei tennisti in erba e a loro ha dato dei consigli: “Tutti commettono degli errori, ma bisogna saper reagire”.

A cura di Alessio Morra

Il 2022 del tennis è iniziato nel segno di Novak Djokovic, questa volta non per le sue gesta sui campi da tennis, ma per la questione dell'esenzione medica che gli ha permesso di sbarcare a Melbourne per gli Australian Open, che il numero 1 del mondo ancora non sa se potrà giocare oppure no. Ma in Australia c'è anche Rafa Nadal, che dopo aver vinto l'89° torneo della sua fenomenale carriera si prepara per il primo Major del 2022. Mentre continua gli allenamenti e si prepara per il match di primo turno con l'americano Giron, l'ex numero 1 ATP ha tenuto un incontro con dei ragazzini che giocano a tennis e sognano di diventare professionisti.

Questi baby tennisti hanno incontrato Rafa sul campo centrale del Melbourne Park e di fatto sono andati a lezione, tecnicamente è una ‘masterclass' considerato che Nadal ha vinto 20 titoli Slam (come Federer e Djokovic). Lo spagnolo, che ha dovuto faticare tanto contro grandissimi avversari e anche a causa di tanti seri infortuni, ha spiegato cosa serve per diventare dei giocatori di livello e ha parlato della sua esperienza.

Nadal ha detto delle frasi molto precise, ha consigliato ai giovani di avere un'attitudine positiva. Tutti possono sbagliare, ma si deve sempre guardare con fiducia al futuro e bisogna ascoltare chi ne sa di più: