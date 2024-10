video suggerito

La lezione di Alcaraz all'intervistatore del Six Kings Slam: "Non parlare così di Rafa Nadal" Carlos Alcaraz dopo la vittoria su Rafa Nadal al Six Kings Slam, non ha gradito il modo di porsi dell'intervistatore e lo ha corretto. Una forma di rispetto nei confronti del suo più esperto connazionale.

A cura di Marco Beltrami

Rispetto e ammirazione da parte di Carlos Alcaraz nei confronti di Rafa Nadal. Dopo la partita del Six Kings Slam che ha visto prevalere agevolmente il primo, che ora affronterà in finale Sinner, i due si sono ritrovati fianco a fianco nell'intervista. Una situazione che di solito prevede la presenza solo del vincitore, ma che in quest'occasione è stata rivista, alla luce dell'annuncio del ritiro da parte di Nadal. L'intervistatore Andrew Castle, ha iniziato la chiacchierata però in un modo non gradito a Carlitos che lo ha considerato irrispettoso nei confronti del suo avversario-amico.

Alcaraz corregge l'intervistatore dopo la vittoria su Nadal, è una forma di rispetto

"Ti dispiace se comincio con il perdente?". Queste le parole del cronista nei confronti di Alcaraz per chiedergli la possibilità di dare subito la parola a Nadal, mettendo da parte il "protocollo". Di fronte a questa domanda Alcaraz è sembrato in imbarazzo e ha iniziato a gesticolare con le mani, con tanto di cenno del no. "Non parlare così. Non parlare così", ha detto Carlitos a Castle che che ha corretto il tiro immediatamente: "Non c'è nessun perdente. Tu sei Rafa". Insomma una richiesta di rispetto da parte dell'attuale numero due al mondo nei confronti del leggendario campione prossimo ormai al ritiro.

Il copione si è in parte ripetuto, quando poco dopo ancora Castle ha voluto scherzare con Alcaraz sul risultato della partita, senza storia. Tutto facendo riferimento all'"old man" Nadal: "Non sei stato tanto indulgente con il vecchietto". Anche in questo caso Carlitos ha mostrato tutta la sua stima per il suo compagno di doppio alle Olimpiadi, esprimendosi in modo rispettoso: "No. Fidati di me, ho dovuto giocare al mio miglior livello. Ovviamente Rafa è stato fuori dalle competizioni. Nel tennis devi avere partite al tuo attivo per sentirti bene. Sapevo che dovevo essere concentrato e cercare di giocare il mio miglior tennis se voglio battere Rafa. È sempre dura. È stato un bel momento condividere il campo con lui ancora una volta".

La stima di Rafa Nadal per Carlos Alcaraz, belle parole dopo il Six Kings Slam

Se la partita non ha avuto molto da dire, con Alcaraz che si è imposto senza molti problemi, al contrario l'intervista doppia è stata molto significativa. Anche Nadal ha speso belle parole per il suo "erede": "Penso che non abbia bisogno di molti consigli. Ha una grande squadra, una grande famiglia. Andrà molto bene con quello che ha. Sta imparando tanto. Possiamo vedere che si sta evolvendo in ogni modo. Ma ovviamente, sarò pronto ogni volta che vorrà chiamarmi. Quando ho capito che era speciale? Beh, certo, quando sei nel mondo del tennis e quando qualcuno viene dal tuo stesso Paese e sta vincendo, è qualcosa di speciale… le persone mi dicevano che stava arrivando qualcuno di molto bravo. Non ho avuto la possibilità di vederlo finché non ci siamo allenati in Australia nel 2021. Anche se era molto giovane, vedevo cose che non vedevo negli altri. Ora potete vederle tutti".