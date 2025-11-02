La dedica speciale di Sinner alla sua squadra dopo la vittoria di Parigi: “Grazie per avermi spinto al limite”

Jannik Sinner dedica il trionfo di Parigi alla sua squadra dopo essere diventato il primo italiano a vincere il Masters della capitale francese: "Grazie alla mia squadra, grazie per avermi spinto al limite. È stata una settimana incredibile e un percorso incredibile negli ultimi due mesi. Cerchiamo sempre di migliorare come giocatori. E vedendo questi risultati a questo livello di tennis, sono molto felice di condividerli con voi. Oggi è un giorno davvero speciale. Grazie di cuore".

Il tennista italiano dopo 55 giorni il tennista italiano torna numero 1 al mondo, scavalcando Carlos Alcaraz. Dopo 65 settimane da numero uno del mondo, Jannik Sinner ha ceduto la vetta del ranking ATP, scivolando al secondo posto. Il fuoriclasse azzurro punta però a chiudere l’anno in grande stile, cercando il bottino pieno alle ATP Finals, ultimo appuntamento della stagione.

Nel 2025 Sinner ha conquistato due titoli del Grande Slam — bissando il trionfo all’Australian Open e scrivendo la storia a Wimbledon — oltre ai successi al China Open, al Vienna Open e al Masters 1000 di Parigi, per un totale di cinque trofei. A Torino, l’obiettivo è difendere il titolo conquistato lo scorso anno contro Taylor Fritz.

Sinner: "Scusate se non parlo francese, datemi un po' di anni…

Sinner dopo aver battuto Auger-Aliassime e vinto il suo primo titolo al Paris Masters: "Ciao a tutti. Scusate se non parlo francese, datemi un po' di anni…prima di tutto, Felix, settimana fantastica. So che hai avuto molta pressione. Sei stato in una situazione molto difficile per tutta la settimana. Spero che giocare a Torino ti dia i suoi frutti. Congratulazioni a te e a tutta la tua squadra. Sei una delle persone più gentili del tour. Se continui a giocare così, farai benissimo…ne sono sicuro. Ti auguro il meglio per il resto della stagione, ma anche per il resto della tua carriera. Sei fantastico".