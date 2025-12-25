Tennis
La classifica dei 30 tennisti più ricchi del 2025: nella top 5 con Alcaraz e Sinner c’è pure Musetti

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono naturalmente i tennisti più ricchi del 2025. L’ATP ha diffuso la classifica dei primi 30, tra questi ci sono anche Cobolli e Musetti, presente nella top cinque.
A cura di Alessio Morra
L'ATP ha reso noto la classifica dei trenta tennisti più ricchi del 2025. Come prevedibile c'è Alcaraz davanti a Sinner, alle loro spalle c'è sempre Zverev che, stavolta, però precede de Minaur e Musetti che hanno portato a casa oltre sei milioni di dollari. Nella top ten dei più ricchi pure Fritz, Auger-Aliassime, Shelton, Djokovic e Ruud. Nell'elenco anche Cobolli e anche un paio di tennisti che sono sorprendentemente in classifica.

Sinner senza bonus dall'ATP nel 2025

Che Sinner non avesse diritto all'extra relativo al bonus pool era noto. Insieme a Jannik sono Djokovic e Draper gli altri due che non portano a casa nemmeno un euro, hanno saltato troppi tornei l'italiano, il serbo e l'inglese. Il primo a causa della sospensione, il secondo per scelta (dovuta all'età), il terzo a un infortunio che lo ha tenuto fuori da luglio in poi. Guardare la classifica è comunque interessante perché si vede Alcaraz e Sinner dominino anche in questo ranking, e in tandem si sono presi in totale oltre 40 milioni di dollari.

Zverev, de Minaur e Musetti nella top 5 dei più ricchi

Zverev supera i 7 milioni grazie al bonus pool, che fa un bel regalo ad Alex de Minaur e a Lorenzo Musetti che quindi chiude nella top 5 dei tennisti più ricchi della stagione, relativamente ai soli premi. Sfiorano i sei milioni pure Fritz, Auger-Aliassime e Shelton. La classifica è interessante.

Tra i 30 più ricchi c'è anche Nakashima

Perché il bonus pool premia tanto Rublev ma anche Medvedev. Più in basso Bublik, che ha scalato la classifica vincendo tanti tornei minori. Cobolli è diciannovesimo. Learner Tien si trova un bonus notevole, come Tsitsipas, che ha disputato una stagione molto al di sotto delle aspettative. E tra i trenta più ricchi c'è anche l'americano Nakashima, vincitore di 32 partite su 61 in stagione che ha raggiunto solo tre semifinali.

Notizie
Tennis
Tennis
