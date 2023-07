Kyrgios svela l’età che si sente addosso: “Ho 57 anni, con tutto il bere e le feste…” Nick Kyrgios esclude di giocare a lungo a tennis seguendo l’esempio di Djokovic: “Non arriverò a 33 anni, è una follia”.

A cura di Paolo Fiorenza

È una stagione maledetta per Nick Kyrgios, il cui rientro in campo dopo l'unico match giocato quest'anno (la sconfitta al primo turno a Stoccarda contro Wu del mese scorso) slitta ancora. Il 28enne australiano ha infatti annunciato il forfait nell'ATP 500 di Washington che si giocherà la prossima settimana, torneo da lui vinto lo scorso anno, il che gli costerà un dazio pesante in termini di punti. La classifica attuale – dove è sceso al numero 35 – è dunque destinata a crollare ulteriormente: Kyrgios perderà addirittura più di 50 posizioni, scivolando quasi fuori dai primi 100.

Dall'intervento al ginocchio che a inizio anno gli impose di ritirarsi – con grande dramma personale – allo Slam di casa in Australia, passando per la ferita rimediata durante la rapina alla mamma, per arrivare al problema al polso che gli ha fatto saltare Wimbledon, il focoso Nick ne ha passate davvero tante ultimamente e alla luce della sua usura, non solo fisica, assumono ancora più significato le dichiarazioni rese recentemente Ultimate Tennis Showdown di Los Angeles.

Nick Kyrgios è nato a Canberra nel 1995

A Kyrgios è stato chiesto se giocherà a lungo come Novak Djokovic, la sua risposta è stata secca: "Nessuna fottuta possibilità, assolutamente no. Fratello, non c'è una possibilità che io giochi fino a 33 anni, è una follia. Te lo prometto, quando me ne sarò andato non mi vedrai mai più".

"Il calendario è fuori controllo. E io sto invecchiando, sto invecchiando – ha continuato il tennista di Canberra, finalista a Wimbledon nel 2022, battuto proprio da Djokovic – Ho 28 anni sì, ma con tutto il bere e le feste ne ho tipo 57".

Kyrgios non è fatto abbattere dalla brutta piega presa dalla sua carriera e recentemente ha pensato bene di aggiungere un altro tatuaggio alla sua collezione: a Los Angeles ben cinque tatuatori gli hanno coperto l'intera schiena con un enorme disegno a tema Pokemon.