Kyrgios si ritira dagli Australian Open: “Vi mostro cosa hanno trovato nel mio ginocchio” Il tennista di Canberra ha condiviso sui social un’immagine tanto forte quanto eloquente per spiegare quali sono le sue condizioni fisiche e perché è stato costretto a fermarsi.

Nick Kyrgios ha condiviso sui social un’immagine molto forte per spiegare perché deve saltare l’Australian Open.

Nick Kyrgios si ritira dagli Australian Open, nella storia condivisa su Instagram ha mostrato anche perché. Un annuncio doloroso per lui che "giocava in casa" ed era una dei candidati alla vittoria del trofeo. Un infortunio al ginocchio lo ha costretto a dare forfait a distanza di un giorno dal debutto nel primo turno contro Roman Safiullin. Nulla di grave né che possa compromettere la carriera ma lo mette fuori causa sul più bello, lo strappa dal palcoscenico e lo relega dietro le quinte.

Il tennista di Canberra ha alzato bandiera bianca, s'è arreso dopo aver resistito anche a un acciacco alla caviglia che gli aveva impedito di partecipare a tornei di preparazione. A Melbourne Park non ci sarà, il suo nome finisce in calce alla lista di grandi assenti come Naomi Osaka (incinta, ha annunciato che non avrebbe partecipato) e il numero uno al mondo del Ranking Atp maschile, Carlos Alcaraz.

Il tennista di Canberra on conferenza accanto al fisioterapista.

La risonanza magnetica non gli ha lasciato scampo: lo strappo al menisco laterale e una cisti nel ginocchio (come rivelato dal suo fisioterapista, Will Maher) hanno accentuato dolore e fastidio nelle ultime due settimane fino a quando lo stesso Kyrgios non ha dovuto arrendersi all'evidenza del report medico. Una sessione di allenamento leggera con il suo compagno di doppio, Thanasi Kokkinakis è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: la fitta e il disagio avvertiti sono stati un segnale chiarissimo.

"Sono devastato, ovviamente, è il mio Grande Slam di casa – ha ammesso in conferenza stampa -. Qui ho bei ricordi… l'anno scorso ho vinto il titolo in doppio giocando il miglior tennis della mia vita. Adesso sono solo esausto per tutto. Così è abbastanza brutale, uscire da uno dei tornei più importanti della mia carriera non è stato per niente facile".

Con il forfait di Kyrgios gli Australian Open perdono un altro protagonista del torneo.

Una vaschetta contenente un grumo di sangue e una pallina (una cisti). Kyrgios ha condiviso sui social l'immagine di quanto gli è stato estratto dal ginocchio e vi ha aggiunto un messaggio eloquente: "Vi faccio vedere cosa c'era dentro… procedura di drenaggio". Adesso dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. "Tutto quello che posso fare ora è guardare avanti – ha aggiunto -. Questa è la vita, anche questo fa parte del gioco. Tornerò nel pieno delle mie forze".

Non aveva altra scelta. Kyrgios ha anche provato a non mollare ma le parole del suo medico, Maher, spiegano bene cosa gli sarebbe accaduto se avesse deciso di forzare: l'infortunio sarebbe peggiorato dopo che non si è ripreso quando ha affrontato Novak Djokovic in una partita di beneficenza venerdì scorso. "Quell'evento di beneficenza è stato un test, dovevamo capire se poteva competere ai massimi livelli – ha aggiunto il fisioterapista -. Ha fatto di tutto per tornare in campo". Ma non è bastato, nemmeno per lui che è abituato a sorridere di rimando alla cattiva sorte.