Naomi Osaka diventa mamma, l’annuncio sui social è bellissimo: tornerà in campo nel 2024 Naomi Osaka non salterà solo gli Australian Open ma tutto il 2023. La tennista giapponese ha annunciato la gravidanza, e tornerà in campo nel 2024.

A cura di Marco Beltrami

Naomi Osaka non salterà solo gli Australian Open, ma l'intero 2023. Il motivo della sua assenza, non è un infortunio o un problema di altra natura, ma legato ad una bellissima notizia. La tennista giapponese ha annunciato sui suoi profili social di essere incinta. L'ex numero uno del mondo che in carriera ha vinto 7 titoli WTA tra cui quattro tornei dello Slam (2 Australian Open e altrettanti US Open) aspetta il suo primo figlio con il compagno di lunga data, il rapper Cordae.

La classe 1997 ha postato su Instagram e Twitter una foto dell'ecografia, annunciando dunque la prossima maternità con bellissime parole. Naomi Osaka ne ha approfittato anche per fare un bilancio dell'ultima stagione, non particolarmente brillante, e condizionata anche dai postumi della depressione legata allo stress. Nonostante tutto la giocatrice ha trovato la forza di tornare in campo, e rimettersi in carreggiata: "Gli ultimi anni sono stati a dir poco interessanti, ma trovo che siano i momenti più difficili della vita quelli che possono essere i più importanti".

E l'aver staccato la spina si è rivelato vantaggioso per lei, che ora apprezza di più non solo il gioco, ma anche ogni aspetto della vita privata: "Questi pochi mesi lontano dallo sport mi hanno davvero dato un nuovo amore e apprezzamento per il gioco a cui ho dedicato la mia vita. Mi rendo conto che la vita è così breve e non do nessun momento per scontato, ogni giorno è una nuova benedizione e avventura".

Bellissimo il messaggio dedica sulla maternità, con la voglia di giocare sotto gli occhi del futuro figlioletto: "So che ho così tanto da aspettarmi in futuro, una cosa che non vedo l'ora è che mio figlio guardi una delle mie partite e dica a qualcuno, ‘quella è mia madre' haha'". E c'è già l'appuntamento per il ritorno in campo: "Il 2023 sarà un anno pieno di lezioni per me e spero di vedervi ragazzi all'inizio del prossimo perché sarò all'Australian Open 2024. Vi amo tutti infinitamente".

E la quattro volte campionessa dello Slam ha voluto lanciare un messaggio a tutti i followers, nel tentativo di rivelarsi fonte d'ispirazione. Come? Condividendo la sua esperienza umana: "Non penso che ci sia un percorso perfettamente corretto da intraprendere nella vita, ma ho sempre pensato che se vai avanti con buone intenzioni alla fine troverai la tua strada".