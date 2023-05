Kyrgios ferito durante una rapina alla mamma: non può ancora tornare a giocare a tennis Svelati i motivi dell’assenza dai campi da tennis di Nick Kyrgios che salterà anche il Roland Garros: ha rimediato una ferita nel corso di una rapina.

A cura di Marco Beltrami

Che fine ha fatto Nick Kyrgios? L'ultima partita del tennista australiano in un torneo ATP risale addirittura ad ottobre 2022, con la stagione ricca di soddisfazioni che si è chiusa poi con partite di esibizione. Tutta colpa di un infortunio al ginocchio con conseguente operazione, anche se poi è arrivato un altro episodio particolare a stravolgere i suoi piani impedendogli di giocare al Roland Garros. Insomma il giocatore sembra avere un conto aperto con la sfortuna.

A gennaio quello che è attualmente il numero 26 della classifica ATP si è sottoposto ad un'operazione per una cisti causata da una lesione al menisco laterale del ginocchio. La riabilitazione ha costretto Kyrgios a rivedere i suoi piani anche se tutto lasciava presagire il possibile ritorno al Roland Garros, torneo tutt'altro che apprezzato (nota la sua avversione per la terra rossa) ma utile per prepararsi al meglio per la stagione sull'erba.

E invece ecco il forfait che in un primo momento si pensava fosse legato agli strascichi di quel problema fisico. In realtà però le cose sono andate molto diversamente, a giudicare da quanto riportato dal Camberra Times. Infatti il tennista australiano ha rimediato un nuovo infortunio di natura molto diversa e in condizioni a dir poco particolari. In pratica Nick è stato coinvolto in un tentativo di rapina nei confronti di sua mamma.

L'uomo armato di pistola avrebbe minacciato la signora Nill, per poi rubare la sua Tesla. In quei momenti concitati, Kyrgios ha cercato di fare il possibile per inseguirlo. Solo in un secondo momento, ecco la brutta scoperta: nel parapiglia il giocatore si è ferito al piede. Un episodio che ha scosso tutti, e che ha generato ulteriore preoccupazione quando ci si è resi conto della gravità dell'infortunio del campione.

Inevitabile dunque il cambio dei programmi con l'annullamento del volo per l'Europa previsto per questo fine settimana. Le parole dell'agente Horsfall fugano ogni dubbio sulle condizioni del ginocchio del suo assistito: "Non vediamo alcun motivo per cui non possiamo farcela Stoccarda, questo è l'obiettivo. L'intervento al ginocchio è andato nel miglior modo possibile e la sua riabilitazione è stata fantastica ed eravamo al punto in cui stavamo facendo carico e gestione in campo".

Poi però ecco l'imprevisto, con la rapina: "Avevamo bisogno di essere ad un punto in cui potesse giocare comodamente cinque set. Proprio quando ci stavamo soffermando sul periodo di caricamento, ecco la rapina a mano armata avvenuta a casa sua. Durante il calvario si è tagliato un piede, piuttosto male. Non sappiamo quando è successo, ma è una lacerazione piuttosto ampia. La posizione della ferita è aperta da quasi una settimana e mezza ormai. Non sta guarendo correttamente e non può lavorare in campo, quindi è fuori da quasi due settimane ormai".

Il clan Kyrgios sta provando a guardare il bicchiere mezzo pieno, e il fatto che Nick possa restare al fianco della famiglia in Australia in un momento complicato. Pochi giorni fa infatti è morta l'amatissima nonna, celebrata con un post sui social: "Sembra che non riesca a prendermi una pausa in questo momento. RIP Yiayia, il meglio che potremmo chiedere. Vai a goderti il tuo tempo con Papou adesso. Grazie per tutto l'amore. Non mentirò al momento sta ‘piovendo' a dirotto".

La speranza è che tutto diventi presto un brutto ricordo per cercare di tornare a scalare la classifica, e dare continuità ai risultati del 2022 con la finale di Wimbledon, i titoli e lo Slam di doppio con Kokkinakis. Horsfall ha spiegato: "Inizieremo il percorso una volta che la ferita comincerà a guarire. Stiamo sicuramente ancora cercando di fare il primo torneo della stagione sull'erba. Per quanto riguarda il ginocchio, non sarebbe potuta andare meglio. Non ci sono stati intoppi e probabilmente era in una forma migliore rispetto a quella dell'anno scorso, ma non siamo riusciti a migliorare le sue ore in campo".

"Sarebbe stato un disservizio per tutti mandarlo là fuori impreparato. Gli manca solo la competizione… questo è il periodo più lungo in cui è stato fuori dal tennis a causa di un infortunio. Saremmo stati pronti a partire, per riadattare il palinsesto. Probabilmente giocheremo qualche altro torneo nella seconda metà dell'anno per bilanciare le cose".