Ruba l’auto a Kyrgios, che la recupera subito grazie all’app: con una mossa ha rallentato il ladro Un ladro si è introdotto a casa di Kyrgios, ha minacciato con una pistola la madre e si è fatto consegnare le chiavi della Tesla. La vettura è stata recuperata velocemente grazie all’app con cui il tennista ha inserito un limitatore di velocità.

A cura di Alessio Morra

Pure quest'anno Nick Kyrgios ha saltato (e salterà) in blocco la stagione sulla terra battuta. Non la ama e non ha fatto mai mistero di ciò. Ma a differenza della passata stagione quando scientemente disse no anche a Roma e al Roland Garros stavolta è rimasto a casa per un infortunio, che spera gli dia tregua prima invece dell'amata erba. Mentre era a casa sua in Australia il tennista è riuscita grazie all'app a recuperare l'automobile che gli era stata rubata dai ladri.

Una brutta storia, che fortunatamente si è chiusa, non tanto per il ritrovamento rapido della vettura. Perché a Canberra, secondo quanto scritto dai media australiani, nella giornata di lunedì (alle 8:30 del mattino) un uomo è entrato in casa di Kyrgios e ha minacciato la madre del giocatore con una pistola. Dalla donna si è fatto dare le chiavi della Tesla. Alla mamma di Kyrgios quel ladro ha chiesto anche come si guidasse la Tesla Model X.

Il ladro sale a bordo dell'auto e scappa. Norlalia Kyrgios appena rimasta sola chiama il figlio, che per fortuna non era impegnato in tornei in Europa. Nick risponde subito e si attiva. Prima contatta la polizia e poi soprattutto tramite l'app di gestione della Tesla, che aveva scaricato sul suo smartphone, inserisce un limite di velocità all'auto. Così le forze dell'ordine sono riuscite a trovare velocemente il ragazzo, arrestato già dopo le 9. Il ladro è stato accusato di rapina aggravata, mancato fermo alla richiesta della polizia, guida di un auto senza patente e resistenza a pubblico ufficiale.

La Tesla Model X di Kyrgios è stata recuperata velocemente. Questa è una vettura elettrica e costa 170.000 euro, la si può gestire con un'app, con la quale si può far uscire dal parcheggio in modo autonomo, e dunque si può anche accendere il motore così. Inoltre si può limitare la velocità tramite l'app, così come bloccare o sbloccare le portiere.