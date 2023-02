Kyrgios svela la sua oscura teoria: “Non credo che le piramidi siano fatte dall’uomo” Nick Kyrgios non esclude che la terra sia piatta, ma di una cosa è certo: le piramidi non sono state create dall’uomo. Il tennista australiano svela la prova che lo ha portato a sposare questa fandonia.

A cura di Paolo Fiorenza

Nick Kyrgios è fermo ai box per recuperare dall'infortunio che lo scorso gennaio lo ha costretto a dare forfait all'Australian Open: una rinuncia dolorosa per il tennista di casa, che ha provato fino all'ultimo a non arrendersi ma poi si è dovuto piegare di fronte ai problemi del suo ginocchio: una lesione al menisco laterale ed anche una cisti nell'articolazione, che ha richiesto un drenaggio di cui ha dato conto con un'immagine social molto cruda.

Nick Kyrgios con Novak Djokovic dopo la finale persa l’anno scorso a Wimbledon

Da allora, il 27enne di Canberra sta lavorando per rientrare nel circuito, da cui manca dal quarto di finale perso a Tokyo quasi 5 mesi fa. L'obiettivo è confermare la straordinaria stagione passata, che sembra aver fatto entrare Kyrgios in una nuova dimensione, in cui la testa finalmente si accompagna ai suoi straordinari colpi. Nel frattempo l'effervescente Nick ha partecipato al seguitissimo podcast Impaulsive di Logan Paul e si è aperto sulle grandi questioni che da sempre fanno interrogare l'umanità.

Il discorso è scivolato sulle tante teorie del complotto che circolano da tempo e che oggi hanno visto amplificare la loro diffusione tramite i social. Logan ha chiesto esplicitamente a Kyrgios se pensasse che la Terra fosse piatta, ipotesi ritenuta assolutamente possibile dal campione australiano: "Non so più a cosa credere". Quello di cui Nick si è detto certo è invece la genesi non umana delle piramidi: "Non credo siano fatte dall'uomo", ha detto, trovando sponda nello youtuber (e ora anche pugile) statunitense: "Non c'è modo che lo siano. Come si allineano in perfetta simmetria intorno alla Terra?".

Kyrgios durante il podcast con Logan Paul

Al che Kyrgios ha replicato spiegando il motivo per cui ha la certezza che le piramidi siano state create da altre entità non meglio specificate: "Le porte sono piuttosto grandi e noi umani non abbiamo bisogno di porte grandi come quelle", ha aggiunto, accennando agli ingressi delle gigantesche strutture che si trovano in Egitto e non solo. Il riferimento è alla teoria secondo la quale la costruzione delle piramidi sarebbe di origine aliena, da parte di antichi predecessori del genere umano sul nostro pianeta.

Ovviamente è una fandonia colossale, senza bisogno di scomodare fior di studi che hanno mostrato come gli Egizi di migliaia di anni fa siano riusciti a realizzare opere così imponenti spostando pietre pesantissime. Insomma le piramidi sono sicuramente opera dell'uomo, così come la terra è tonda e siamo sicuramente arrivati sulla Luna: Nick è meglio che torni a maneggiare la racchetta…