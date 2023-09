Krejcikova in difficoltà dopo la vittoria del torneo, i premi sono esagerati: “Dove li metto?” Barbora Krejcikova si è aggiudicata il WTA 500 americano battendo la padrona di casa Sofia Kenin al termine di una finale combattuta, con il il risultato di 6-4 2-6 6-4. Post-partita molto particolare.

A cura di Marco Beltrami

Non si sta giocando solo la Coppa Davis in questo caldo settembre. Di scena anche diversi tornei, tra cui quello di San Diego che si è chiuso con la vittoria di Barbora Krejcikova. La tennista ceca si è aggiudicata il WTA 500 americano battendo la padrona di casa Sofia Kenin al termine di una finale combattuta, con il il risultato di 6-4 2-6 6-4.

Proverbialmente molto fredda e sobria, Krejcikova si è resa protagonista di un piccolo show al termine del match. La ex numero 2 del tennis e vincitrice del Roland Garros 2021 dopo la battaglia di 2 ore e 38 minuti contro la campionessa degli Australian Open 2020, si è preparata per la cerimonia di premiazione. Come da copione è stato il momento anche dei classici discorsi, con quello della sconfitta Kenin che è stato molto toccante. Di tutt'altra natura invece quello della campionessa di San Diego.

Krejcikova dopo aver ricevuto i complimenti delle autorità, è rimasta spiazzata per quanto accaduto. Accortasi dei premi riservati alla vincitrice, la tennista ceca si è stupita: oltre ai classici trofei, gli organizzatori hanno messo in palio anche una tavola da surf giallo fosforescente. Spiazzata la campionessa che quando ha preso la parola, ha sottolineato le sue difficoltà per il ritorno a casa: "Non so come farò a riportare a casa tutti questi fantastici trofei. Ho già 3 borse. Penso che mi sia permesso avere solo 3 borse. Non so cosa farò adesso".

Risate di tutto il pubblico che poi è tornato serio per ascoltare il discorso di Barbora Krejcikova. Anche in questo caso però c'è stato un fuori programma. Una pausa della giocatrice ceca ha indotto in errore i presenti. Il pubblico pensava che avesse finito e dunque ha iniziato ad applaudire, ma invece Krejcikova aveva ancora delle cose da dire: "No. No. No. No. No. No. OH. Ne ho ancora di cose da dire". Pollice in su e siparietto molto simpatico. Umore molto alto per la tennista abile anche come doppista che vuole chiudere la stagione nel migliore dei modi.