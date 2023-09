Italia-Svezia in Coppa Davis, oggi Sonego-Ymer e Arnaldi-Borg: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Si chiude oggi il Girone A delle Finals di Coppa Davis. A Bologna è sfida da dentro o fuori per l'Italia, che però sa che passerà se vincerà anche solo una delle tre partite con la Svezia. Toccherà prima a Matteo Arnaldi contro Borg e poi a Sonego contro Ymer. Poi si terrà il doppio con Musetti e Sonego. Le partite si potranno seguire in diretta TV su Rai 2 in chiaro e su Sky (canali 201 e 203). Streaming con RaiPlay, Sky Go e NOW.

Il programma di Italia-Cile oggi in Coppa Davis e i risultati degli azzurri

ore 15: Arnaldi-Borg

a seguire: Sonego-Ymer

a seguire: Musetti/Sonego-Bergevi/Goransson

Coppa Davis 2023, oggi Arnaldi-Borg per Italia-Svezia: orario e dove vederla in TV

Volandri non ha annunciato la formazione ma pare certa la conferma di Matteo Arnaldi che sfiderà Leo Borg, il figlio del mito Bjorn, che si è ben comportato a Bologna, ma è pur sempre numero 384 ATP. Il match andrà in onda su Rai 2 in chiaro con commento di Fiocchetti e Panatta dalle ore 15, ma anche su Sky. Se Arnaldi vincerà l'Italia passerà ai quarti.

Dove vedere la partita di Sonego contro Ymer al torneo di tennis in streaming

Poi sarà la volta di Lorenzo Sonego, che dopo l'eroico successo in singolare contro Jarry torna in campo. Il piemontese se la vedrà con Elias Ymer, giocatore di medio livello. sonego è favoritissimo. L'incontro si potrà seguire anche in streaming con Sky Go, NOW e RaiPlay ed inizierà al termine di Arnaldi-Borg quindi non prima delle ore 17.

A che ora si gioca Musetti/Sonego per il doppio e dove vederla

In ogni caso si disputerà il doppio, che se sarà decisivo verrà disputato da Musetti e Sonego. Altrimenti chance per l'eterno Bolelli. Il match se non sarà utile per la qualificazione sarà spostato in chiaro su RaiSport, canale 58 digitale terrestre, mentre sarà sempre disponibile su Sky sui canali 201 e 203.

