Jasmine Paolini irrompe durante l'intervista a Sinner: "C'è poco da dire e poco da intervistare" Simpatico siparietto tra Jasmine Paolini e Jannik Sinner, interrotto dalla tennista italiana durante delle interviste. Le risate prendono rapidamente il sopravvento.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner lo dice spesso, lo ha detto anche dopo la partita vinta con Lehecka al Roland Garros. È fondamentale stare bene in campo e fuori, avendo persone al fianco che ti aiutano, e ti rendono più sereno. Un meraviglioso sorriso a Jannik lo ha regalato Jasmine Paolini che è sbucata all'improvviso mentre il numero 1 ATP stava rilasciando un'intervista, quell'interruzione ha prodotto un piccolo grande show, insieme a tanti sorrisi.

Sinner agli ottavi del Roland Garros

Sinner vince tre set a zero con Lehecka, agevolmente, a dir poco. Tre game lasciati al ceco in tre set. 6-0 6-1 6-2. Un mezzo massacro. Dopo la partita Jannik è impegnato in una serie di interviste, dopo quelle con i media internazionali arrivano quelle con le televisioni italiane con inviato in loco (Sky e Supertennis). Da un video sbucato sui social si vede Sinner commentare il facile successo mentre arriva Jasmine Paolini.

Paolini stoppa l'intervista di Sinner e piovono risate

Lui la vede e le dice: "Dai parla te". Ne nasce una grassa risata di Paolini, si abbracciano, si ride, Jannik ribadisce il concetto: "Parla te, io ho già dato oggi". Sinner poi chiede a i due giornalisti di fare una domanda a Paolini, impegnata oggi nel doppio e già agli ottavi in singolare. Jasmine non perde tempo e dice: "Dai, sei in forma".

"L'altro oggi ha esultato quando ha fatto un game, c'è poco da dire"

Poi la numero 4 della classifica WTA guardando il miglior tennista al mondo analizza in modo rapido e semplice la partita: "Oggi il tipo (Lehecka, l'avversario odierno ndr.)ha esultato quando ha fatto un game, quanto stavi 10 a 0? Su, c'è poco da dire e poco da intervistare". Come a dire, partita mostruosa, c'è poco da commentare. Poi altre risate. Paolini e Sinner salutano i giornalisti e le interviste sono finite. Il più felice sembra Jannik, che chiude così le interviste e può pensare a rilassarsi, a guardare Inter-Psg, e a pensare alla sfida con Rublev.