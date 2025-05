Sinner-Lehecka, la diretta al Roland Garros 6-0: Jannik vince il primo set in 22 minuti

Jannik Sinner e Jiri Lehecka si affronteranno tra poco al Roland Garros, per il match di terzo turno. L'incontro non prenderà il via prima delle ore 13. Bisognerà attendere il termine del match di Mirra Andreeva con Putintseva per vedere Jannik in campo. La partita si potrà seguire in diretta TVsolo su Eurosport, dunque servirà un abbonamento a Sky, DAZN o Discovery+ per seguirla tanto in TV che in streaming. Non c'è la diretta in chiaro.