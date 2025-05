video suggerito

Chi è Lehecka, l'avversario di Sinner al Roland Garros che è considerato il miglior atleta del circuito Jiri Lehecka, vincitore di due titoli ATP, sfiderà Sinner al Roland Garros. Il tennista ceco è iscritto a corsi online di psicologia e storia, e continua a studiare.

A cura di Alessio Morra

Jiri Lehecka affronterà oggi al Roland Garros il numero 1 ATP Jannik Sinner, per il tennista ceco la sfida più dura possibile contro un tennista che sul Lenglen sarà favoritissimo, non solo per via dei due precedenti incontri vinti senza perdere un set. Lehecka è un tennista classe 2001, ha 23 anni ed è stato numero 22 della classifica mondiale, lo scorso febbraio. ?????

La carriera di Lehecka: due successi ATP e due grandi exploit

La Cechia è da sempre una nazione protagonista nel tennis, sia a livello maschile che femminile. Dopo un paio d'anni di stagnazione ha tre tennisti di buonissimo livello: Machac, Mensik e Lehecka, che lo scorso febbraio ha toccato la posizione numero 22 ATP. Ha vinto due tornei, in Australia (Adelaide 2024, Brisbane 2025), disputato complessivamente quattro finali e raggiunto i quarti agli Australian Open nel 2023.

Tecnicamente ha battuto 7 volte giocatori inclusi nella top ten, il successo più pesante della carriera lo ha ottenuto pochi mesi fa nel 500 di Doha, quando vinse contro Alcaraz. Lo scorso anno raggiunse le semifinali del 1000 di Madrid, vinse contro Nadal e Medvedev prima di infortunarsi a una vertebra contro Auger-Aliassime. Quell'infortunio gli impedì di giocare Roland Garros, Wimbledon e le Olimpiadi.

Le passioni extra tennis di Lehecka

Lehecka è un tennista professionista, ha ottenuto già buoni traguardi e considerando il gioco e l'età può ancora crescere, ha guadagnato oltre 5 milioni di premi, ma nella sua vita non c'è solo lo sport. Il giocatore ceco ha molteplici interessi: ama fare giri in bicicletta e in generale ama stare con la natura, ma si rilassa facendo meditazione, essendo anche appassionato di filosofia orientale – praticando 10 minuti di respirazione consapevole ogni mattina. Tra le sue passioni c'è però anche il rock pesante dei Metallica e dei Slipknot. E come Sinner ha una passione per le auto veloci.

Proveniente da una famiglia di sportivi – papà ex nuotatore e mamma che praticava atletica leggera, gioca a tennis grazie alla nonna. Lehecka annota tutto dei suoi viaggi, ha un debole per Tokyo, e soprattutto studia. Anni fa disse che lui era l'unico della famiglia a non essersi iscritto all'università. Ora si è iscritto a corsi online di psicologia, come la fidanzata ex tennista, e storia contemporanea.

Gli apprezzamenti di Djokovic, l'ironia di McEnroe

Djokovic lo stima molto: "Non bisogna mai sottovalutarlo, a livello atletico è uno dei migliori del tour". Chi lo sottovalutò invece è John McEnroe, che nel 2023 quando lesse il suo nome disse: "Questo chi è?". Arrivò fino ai quarti di quel torneo, che erano gli Australian Open.

I costi di Lehecka: "Spendo 85 mila euro l'anno solo per i voli"

Lehecka, al netto dei grandi guadagni ottenuti fin qui, una volta parlando dei suoi guadagni disse che non è vero che i tennisti sono tutti ricchissimi: "La gente pensa che siamo tutti milionari, ma non è così.Per avere un team di più persone devi avere essere tra i primi 50 ATP. Spendo 85 mila euro l'anno soltanto per i voli, ma poi bisogna aggiungere gli stipendi e gli hotel. Prima del Covid tutto costava la metà".