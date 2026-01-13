Jannik Sinner vede giocare Vagnozzi al One Point Slam e non resiste: battuta spietata, ridono tutti

Jannik Sinner ha assistito davanti alla TV ai tentativi del suo coach Simone Vagnozzi di entrare nel tabellone principale del Million Dollar One Point Slam. I ruoli si sono invertiti e questa volta è stato il campione italiano a veder giocare l'allenatore che purtroppo è stato eliminato nel secondo turno del torneo-esibizione che precede gli Australian Open. Si è molto divertito Sinner che ha anche scherzato sul gioco di Vagno, con una battuta che ha fatto ridere di gusto tutti i presenti.

Sinner assiste alle partite di Vagnozzi al One Point Slam

La suggestiva possibilità di vedere sfidarsi alla Rod Laver Arena Jannik Sinner e Simone Vagnozzi è naufragata. Infatti mentre il tennista numero due al mondo, è già di diritto nel tabellone principale del torneo che si disputa con partite che durano un solo punto, l'allenatore è dovuto passare dai preliminari. Dopo aver vinto contro Luke Saville, l'ex tennista italiano è stato battuto da Calum Puttergill. Tutto sotto gli occhi del suo allievo, che tra un sorriso e l'altro non si è perso nulla.

Sinner divertito davanti alle partite del coach

Nella pancia dell'impianto australiano, pronto per una delle sue sessione di allenamento, Sinner si è posizionato sotto uno dei televisori del torneo e ha assistito in diretta alla performance di Vagnozzi al fianco dell'ex tennista Diego Schwartzman. Il campione azzurro ha prima di tutto descritto quanto stava accadendo: "Il mio coach sta giocando le qualificazioni del One Point Slam. Deve vincere due punti". Infatti Simone Vagnozzi avrebbe dovuto vincere due partite (e quindi fare due punti contro due tennisti diversi) per accedere al tabellone del torneo che vedrà in campo anche Alcaraz, Medvedev, Kyrgios, Swiatek e Gauff, oltre a diversi tennisti amatoriali.

La previsione di Jannik sul gioco di Vagno

Nelle fasi iniziali del primo confronto con Saville, ex tennista aussie, Sinner ha provato a prevedere cosa avrebbe fatto Vagno: "Simone risponderà e andrà a rete". Insomma serve & volley secondo Jannik, visto che il coach avrebbe dovuto solo rispondere. E invece ecco il colpo di scena: doppio fallo per l'avversario e secondo turno conquistato da Simone, senza di fatto giocare.

La battuta di fulminante di Sinner

Grandi sorrisi davanti allo schermo per Sinner che ha anche pensato all'imminente sessione di lavoro sul campo australiano: "Simone non verrà ad allenarsi. Per il momento resta lì. C’è ancora un punto da giocare". A questo punto ecco però la battuta fulminante, che ha scatenato l'ilarità collettiva. Di fronte alla domanda: "Pensi che Simone possa vincere il milione?", Jannik Sinner ha risposto ironicamente: "Se non deve servire…". Tutti i presenti si sono messi a ridere perché hanno capito cosa volesse dire il numero due del mondo. Una risposta spietata per sottolineare il servizio non proprio efficace del suo coach, e la speranza dunque che gli avversari, proprio come fatto da Saville, potessero metterci del loro.

I ruoli si invertiranno a partire dalle 9:30 di mercoledì 14 gennaio quando invece sarà Sinner a provare a conquistare il milione nel torneo di "un punto". Chissà se Vagnozzi si vendicherà a suon di battute.