Jaime Alcaraz a 13 anni è spaventosamente simile a suo fratello Carlos: “In alcune cose è meglio”

A cura di Alessio Morra

Carlos Alcaraz è il numero 2 della classifica ATP, ha vinto 4 titoli Slam ed è il grande rivale di Jannik Sinner. Carlos è classe 2003, ha 21 anni, e un giorno sul tour maggiore potrebbe esserci anche il fratello Jaime, che ora ha 13 anni e sta crescendo pian piano. Nessuna pressione per il secondo dei fratelli Alcaraz che sta ottenendo successi a livello giovanile. Dopo il titolo vinto nel Rafa Nadal Tour lo scorso anno, ora ha vinto anche in doppio in un appuntamento giovanile a La Coruna.

Un altro successo per il piccolo Alcaraz

Nel Torneo Internazionale Tennis Europe svolto a La Coruna Jaime Alcaraz e Stefan Shangichev hanno vinto il torneo di doppio contro Schulz e Baskin, una coppia spagnolo – russa, 6-3 6-7 10-8 il punteggio finale. Una vittoria contro pronostico e con due ragazzi più grandi, dunque un successo che certifica la bontà del percorso del piccolo Alcaraz, che senza avere troppa fretta di bruciare le tappe. La sua famiglia cerca di togliergli pressione di dosso, che già c'è avendo un fratello così forte.

Jaime Alcaraz vola basso: "Sogno la top 50 ATP"

Jaine pian piano avanza, sa di avere delle qualità. Il papà paragonando i figli ha detto: "Gestisce il rovescio meglio di quanto lo sapesse Carlos alla sua età, anche se non è così abile sul diritto". Jaime Alcaraz parla poco, in una delle rare dichiarazioni pubbliche ha dimostrato di volare basso: "Il mio sogno è arrivare tra i primi 50 al mondo, ma se riuscissi a fare meglio sarei molto felice".

Mentre l'allenatore Ramon Abenza ha detto: "È un giocatore abile e talentuoso. Jaime è molto giovane e ha tanta strada da fare, il tempo lo dirà". Il tempo c'è. Nessuno gli mette fretta. Ma è certo che vedendo i video che appaiono sui social si notano delle somiglianze tecniche impressionante tra Jaime e Carlos Alcaraz. L'impostazione di gioco è la stessa, chiaro le differenze sono infinite, d'altronde Jaime ha solo 13 anni, ma ci sono parecchie similitudini che fanno davvero impressione.