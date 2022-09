Italia-Croazia oggi in Coppa Davis, Berrettini-Coric e Musetti-Gojo: orario e dove vedere in TV le partite di tennis Oggi si disputa Italia-Croazia di Coppa Davis. A Bologna si gioca dalle ore 15. In campo prima Musetti-Gojo, poi Berrettini-Coric e il doppio. Le sfide saranno trasmesse in diretta TV e streaming da Sky e in chiaro dalla Rai.

A cura di Alessio Morra

Inizia oggi l'avventura dell'Italia in Coppa Davis. A Bologna gli Azzurri disputeranno oggi il primo incontro del Gruppo A contro la Croazia. Sarà una vera e propria rivincita. Perché i sogni di gloria dell'Italia di Volandri nella passata edizione vennero spazzati via proprio dai croati, che questa volta si presenteranno in campo senza il loro miglior giocatore Marin Cilic. Non è al top nemmeno Jannik Sinner, che accusa qualche problema alla caviglia e che è reduce da una splendida partita agli US Open contro Alcaraz. Fino all'ultimo resterà il dubbio, in caso di forfait giocherà Musetti. Berrettini sicuramente sarà in campo. Il doppio lo giocheranno Bolelli e Fognini.

La formula è molto semplice. Perché si disputeranno due gare di singolare e una di doppio. Chi vincerà due punti otterrà il successo. Nel raggruppamento sono incluse anche l'Argentina e la Svezia, che a Bologna si è imposta per 2-1 contro i sudamericani grazie ai successi dei fratelli Ymer. La nazionale che otterrà il maggior numero di successo vincerà il girone e si classificherà per la final eight, così come la seconda classificata. Chiudere il girone al vertice sarebbe meglio, si potrebbe evitare la Spagna del nuovo re Carlos Alcaraz.

A che ora gioca Musetti-Gojo oggi in Coppa Davis: orario e dove vedere la partita in TV

Jannik Sinner non è al top e riposerà in questa prima giornata di gare della Coppa Davis. Quindi il numero 2 azzurro sarà Lorenzo Musetti che scenderà in campo contro Borna Gojo, numero 164 ATP ma giocatore da non prendere sotto gamba, perché in Davis si esalta. Tra i due non ci sono precedenti. L'incontro inizierà alle ore 15 e sarà trasmesso in diretta Tv in chiaro su Rai 2 e in diretta pure su Sky, canali 201 e 205. In streaming la Davis si vedrà anche tramite Sky Go e RaiPlay.it.

Italia-Croazia in Coppa Davis, dove vedere Berrettini-Coric e i precedenti

I tre quarti di nobiltà nella seconda sfida di giornata, quella che vedrà protagonisti i due numeri uno: Matteo Berrettini e Borna Coric, che meno di un mese fa ha vinto il torneo 1000 di Cincinnati. La sfida si prevede equilibrata e seguirà quella tra Musetti e Gojo. Orientativamente non potrà iniziare prima delle 17. Telecronaca su Rai 2 di Fiochetti e Panatta, mentre per Sky di Elena Pero e Bertolucci.

Bolelli/Fognini – Mektic/Pavic in doppio in Coppa Davis: orario e diretta TV

Il programma della giornata sarà chiuso dal doppio che in caso di parità sarà determinante. La sfida è di altissimo livello. Perché capitan Volandri manderà in campo Bolelli e Fognini, coppia affiatata, che è in corsa per un posto alle Finals di Torino (sono al numero 10). Simone e Fabio affronteranno Mektic e Pavic, che nel 2021 hanno vinto di tutto e di più. I croati si sono imposti anche a Wimbledon e alle Olimpiadi e hanno chiuso la stagione al numero 1. Stimare l'orario d'inizio del doppio è complicato. Ma orientativamente l'orario d'inizio sarà tra le ore 19 e le 20.