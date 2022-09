Musetti domina Gojo, ora tocca a Berrettini: Italia in vantaggio sulla Croazia in Coppa Davis Musetti batte 6-4 6-1 Gojo e regala l’1-0 all’Italia. Per battere la Croazia serve un altro punto. Tra poco in campo Berrettini contro Coric, a seguire il doppio con Bolelli e Fognini.

A cura di Alessio Morra

A Bologna, l'Italia ottiene il primo punto nella sfida di Coppa Davis con la Croazia. In modo agevole Lorenzo Musetti ha sconfitto Borna Gojo, battuto in due set. Ora toccherà a Matteo Berrettini che nel match tra i numeri uno se la vedrà con Borna Coric. A seguire in ogni caso si disputerà, in ogni caso, il doppio Bolelli/Fognini-Mektic/Pavic. Ma se vincerà Berrettini l'incontro con i croati si potrà considerare chiuso.

Il primo a scendere in campo è Lorenzo Musetti, che ufficialmente è il numero tre della squadra ma che in virtù dell'assenza di Sinner è diventato titolare. Un match sulla carta semplice, ma in realtà non è così. Perché la Coppa Davis, pure con la nuova formula, fa diminuire le distanze. Quindi conta poco che Borna Gojo il numero 164 ATP. Lorenzo ha un peso importante sulle spalle, nel quinto game ottiene subito il break, che mantiene senza problemi. Sul 5-3 in suo favore il toscano ha ben quattro setpoint, non li sfrutta, perché il croato è bravo e coraggioso – uno gliel'ha cancellato facendo serve and volley. Poco male, perché il set Musetti lo chiude poco dopo, 6-4 in 44 minuti.

Musetti è chirurgico fa il break in apertura e si porta subito in vantaggio nel secondo set. Quando Lorenzo tiene il servizio, e va 2-0, Berrettini si alza e va negli spogliatoi. Inizia la sua preparazione per il secondo singolare. Tecnicamente delizioso, Musetti è anche tenace e in un terzo game lunghissimo, in cui anche Gojo mostra una discreta mano, l'azzurro ottiene un altro break, 3-0 pesante e partita in ghiaccio. Musetti mette il pilota automatico e chiude dopo 84 minuti, 6-4 6-2 a Gojo, 1-0 Italia.