video suggerito

Italia-Belgio in Coppa Davis, oggi Berrettini-Collignon e Arnaldi-Bergs: orari, programma e dove vedere le partite in tv e streaming L’Italia sfida oggi il Belgio nell’incontro della seconda giornata del Girone B delle Finals di Coppa Davis 2024. A Bologna si gioca dalle ore 15, in campo prima Berrettini e poi Arnaldi. Diretta TV in chiaro su Rai 2 e Supertennis. Incontri live anche su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo aver battuto il Brasile, l'Italia torna in campo in Coppa Davis e lo fa oggi, sempre a Bologna, nella partita della seconda giornata del Gruppo B. L'Italia è padrona del proprio destino e sa che se batterà il Belgio sarà già qualificata per la Final 8, che si terrà a Malaga nel mese di novembre. Capitan Volandri scioglierà le riserve sui singolaristi all'ultimo minuto. Berrettini dovrebbe essere sicuro del posto, l'altro è in ballottaggio tra Arnaldi e Cobolli. Anche il Belgio non ha ancora sciolto la riserva sul secondo singolarista. Sicuro del posto è Bergs. Diretta TV su Rai 2 e Supertennis in chiaro, oltre che su Sky. Streaming possibile con RaiPlay, l'app di Supertennis, e per abbonati di NOW e Sky, con Sky Go.

Il programma di Italia-Belgio oggi in Coppa Davis, gli orari TV

Si comincerà a giocare alle ore 15 a Bologna dove scenderanno in campo prima i numeri due. Se saranno confermate le formazioni della prima giornata. Sarà dunque Matteo Berrettini il primo a scendere in campo e lo farà con il belga Collignon. Poi Matteo Arnaldi, numero uno in assenza di Sinner e Musetti, contro Zizou Bergs, giocatore estroso. Arnaldi però ha un problema alla caviglia e potrebbe essere sostituito da Cobolli. Infine sarà la volta del doppio con la partita tra Bolelli/Vavassori e Gille/Vliegen, due coppie collaudate.

ore 15: Berrettini-Collignon

a seguire: Arnaldi-Bergs

a seguire: Bolelli/Vavassori-Gille/Vliegen

A che ora gioca Berrettini oggi contro Collignon per Italia-Belgio: orario e dove vederla in TV

Matteo Berrettini è tornato a giocare in Coppa Davis dopo due anni e ha subito vinto contro Joao Fonseca, un giovane dal futuro già scritto. Ora il romano se la vedrà con Raphael Collignon, numero 194 della classifica mondiale. Berrettini è favoritissimo contro questo tennista, battuto da van de Zandschulp all'esordio nelle Finals martedì scorso. L'incontro inizierà alle ore 15 e si potrà seguire in TV in chiaro su Rai 2 e Supertennis, ma anche su Sky, sul canale 203.

Dove vedere Arnaldi-Bergs oggi in Coppa Davis 2024

Subito a seguire sarà la volta di Matteo Arnaldi che sfiderà Zizou Bergs, un tennista in crescita, molto noto anche sui social, essendo una stella su tiktok. Arnaldi-Bergs potrebbe essere l'incontro che darà la qualificazione all'Italia ai quarti di finale. Il ligure è in dubbio, con Cobolli che si scalda ed è pronto per l'esordio in Davis. Diretta sempre su Rai 2 in chiaro e su Supertennis. Sky trasmetterà la sfida sul canale 203 (Sky Sport Tennis).

Coppa Davis 2024, l'orario di Bolelli/Vavassori- Gille/Vliegen per il doppio e dove vederla

Due delle migliori coppie al mondo di doppio chiuderanno il programma di giornata a Bologna. Orientativamente Bolelli/Vavassori e Gille/Vliegen non scenderanno in campo prima delle ore 19. Ma l'orario potrebbe anche slittare. Diretta TV in chiaro su Rai 2 o Raisport, ma anche su Supertennis. Sky trasmette la sfida sul canale 203, ma anche sul 201 (Sky Sport Uno). Streaming con Raiplay, l'app di Supertennis, Sky Go e NOW.