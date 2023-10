Invasione di campo dopo il match a Shanghai: è il figlio di Jarry, per il papà è il giorno perfetto Nicolas Jarry ha vinto il primo ottavo di finale del Masters 1000 di Shanghai battendo Diego Schwartzman. Bellissimo post-partita con il figlioletto Juan.

A cura di Marco Beltrami

Il derby sudamericano degli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai si è chiuso con la vittoria in tre set di Nicolas Jarry. Il cileno numero 22 al mondo ha battuto in tre set l'argentino Diego Schwartzman che può essere comunque soddisfatto alla luce del ritorno su alti livelli in Cina. Una giornata perfetta per Nico che ha ricevuto un regalo speciale subito dopo la conclusione della sfida.

Quella del cileno è una stagione a dir poco esaltante che potrebbe anche concludersi in crescendo. Jarry infatti ha raggiunto a Shanghai il settimo quarto di finale dell'anno, il primo in un evento Masters. La sua classifica ATP, che lo vede ora al 22° posto, è destinata a migliorare e chissà che non arrivi un ulteriore exploit anche all'orizzonte potrebbe esserci la sfida con Alcaraz. A rendere tutto un po' più speciale c'è anche un altro fattore: il successo su uno Schwartzman tornato in fiducia è arrivato proprio nel giorno del compleanno di Jarry.

Non poteva sognare una festa migliore Jarry che ha ricevuto anche una bellissima sorpresa. Infatti mentre era in panchina in attesa di realizzare la classica intervista, ha ricevuto una visita speciale. Il figlioletto che aveva seguito la partita con la mamma e il suo fratellino sulle tribune, è sceso sul terreno di gioco rendendosi protagonista di una simpatica invasione di campo. Pur guardandosi intorno un po' spaesato Juan ha raggiunto il papà, regalando al pubblico una scena meravigliosa. Molto emozionato Jarry senior che ha preso in braccio il piccolo, mettendoselo sulle ginocchia. Una giornata per lui davvero indimenticabile, forse perfetta: la vittoria, il compleanno, e la festa con la sua famiglia.

D'altronde il piccolo Juan aveva trovato il modo di catalizzare l'attenzione di tutti anche durante l'incontro. Scatenato in tribuna, ad un certo punto aveva chiesto a sua mamma di porgergli gli occhiali da sole. Un accessorio che il primo tifoso di Nicolas Jarry non ha poi perso tempo per utilizzare scatenando l'ilarità di tutti. Juan Jarry è già diventato una star nel mondo della racchetta, proprio come il papà.

Emozione e anche un pizzico di commozione per Jarry davanti poi al microfono: "È molto speciale per me. Siamo lontani dall'altra parte della mia famiglia. È la terza volta vengo qui. Di solito sono da solo, quindi è piuttosto triste. Ora ho tutta la mia famiglia. Sono molto grato per questo… per mia moglie che è potuta venire qui con tutti i voli. Sono molto felice di stare con loro. Vincere è stato un vantaggio”.